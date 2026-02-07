उपचारासाठी वैद्यकीय पथक सज्ज
रत्नागिरी : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातर्फे मतदान केंद्रांवर तातडीच्या उपचारासाठी कार्यरत पथक.
मतदान केंद्रांवर वैद्यकीय पथक सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदान केंद्रांवर तातडीच्या उपचारासाठी वैद्यकीय पथके नियुक्त करण्यात आली. त्यांनी रुग्णांना औषधोपचार केले.
मतदार, निवडणूक कर्मचारी व सुरक्षायंत्रणा यांना आवश्यक ते वैद्यकीय साहाय्य त्वरित मिळावे, उष्माघात, रक्तदाब, मधुमेह, चक्कर येणे इत्यादी तक्रारींवर तातडीने उपचार व्हावेत यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात आली. मतदान प्रक्रिया सुरळीत, सुरक्षित व आरोग्यदृष्ट्या सक्षम वातावरणात पार पडावी यासाठी आरोग्य विभागामार्फत सर्व आवश्यक ती तयारी करण्यात आली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये व अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेंद्र गावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांवर तातडीच्या उपचारासाठी वैद्यकीय पथके नियुक्त करण्याबाबत नियोजन व सूचना देण्यात आल्या. केंद्रावंर आरोग्यपथक शनिवारी सज्ज ठेवण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी उद्भवू शकणाऱ्या आपत्कालीन आरोग्य परिस्थितीला तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक औषधे, प्राथमिक उपचार साहित्य तसेच प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी कार्यरत होते.
