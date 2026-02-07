रत्नागिरी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी विक्रमी मतदान
रत्नागिरी : करबुडे येथे शनिवारी मतदानासाठी लागलेली रिघ.
रत्नागिरी : करबुडे येथील दुसऱ्या केंद्रावर मतदानासाठी झालेली गर्दी.
ग्रामीण भागात मतदारांमध्ये उत्साह
रत्नागिरीत केंद्रांवर रांगा ; प्रक्रिया शांततेत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ : रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आज ग्रामीण भागात सकाळच्या सत्रात मोठ्या उत्साहात मतदान झाले. सकाळपासूनच मतदारांनी केंद्रांवर गर्दी केली होती, ज्याचा परिणाम म्हणून दुपारी १२ वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील अनेक केंद्रांवर सरासरी ५० टक्के मतदानाची नोंद झाली.
लोकशाहीच्या या उत्सवात तरुणपिढीपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांचाच सहभाग लक्षणीय ठरला असून, संपूर्ण मतदान प्रक्रिया अत्यंत शांततेत आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली. जिल्ह्यात आज सकाळी सात वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली. ग्रामीण भागातील अनेक केंद्रांवर सकाळी नऊ वाजेपूर्वीच मतदारांच्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दुपारचा उन्हाचा कडाका लक्षात घेऊन अनेक मतदारांनी सकाळच्या सत्रातच आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याला पसंती दिली. यामध्ये महिला आणि नवमतदारांची संख्या लक्षणीय होती. करबुडे पाचकुडेवाडी, कपिल वास्तूनगर, मूळगाव करबुडे, पाली, साखरपा, भडखंबा आदी ठिकाणी ही परिस्थिती होती.
रत्नागिरीच्या ग्रामीण भागात मतदारांमध्ये असलेला उत्साह दुपारी १२ वाजेपर्यंत कायम होता. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक संवेदनशील आणि मुख्य केंद्रांवर दुपारी १२ वाजेपर्यंत जवळजवळ ५० टक्के मतदान पूर्ण झाले होते. निवडणुकीसाठी उभारण्यात आलेल्या विविध मतदान केंद्रांवर पावसाळ्याचा किंवा उन्हाचा कोणताही परिणाम जाणवला नाही, उलट मतदारांनी मोठ्या संख्येने बाहेर पडून लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपला कौल दिला.
चौकट १
लोकशाहीचा जागर
ग्रामीण भागातील विकासाचे प्रश्न, रस्ते, पाणी आणि स्थानिक सोयीसुविधा या मुद्द्यांवर मतदारांनी आपले मत नोंदवले आहे. गावविकासासाठी आणि योग्य प्रतिनिधी निवडण्यासाठी आम्ही आज आवर्जून मतदानाला आलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया अनेक ग्रामस्थांनी दिली.
चौकट २
प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा सज्ज
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चोख व्यवस्था केली होती. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी भरारी पथके आणि वरिष्ठ अधिकारी स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते. मतदान केंद्रांच्या परिसरात राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचीही मोठी लगबग पाहायला मिळाली; मात्र पोलिसांनी वेळीच सूचना देऊन गर्दीवर नियंत्रण मिळवले.
