मतदान फोटोफीचर

फोटो फिचर
ग्रामीण भागातील मतदारांचा उत्साह
रत्नागिरी ः मिनी मंत्रालयाचे कारभारी ठरवण्यासाठी शनिवारी दिवसभर रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मतदान प्रक्रिया शांततेत झाली. त्याची चित्रमय झलक.
(छायाचित्रे- टीम सकाळ)
rat7p3.jpg-
P26O22661
रत्नागिरी : कारवांचीवाडी शाळा क्र. १ येथे ज्येष्ठ नागरिक इंदिरा जोशी आणि तारामती जोशी यांनी मतदान केले.
rat7p4.jpg-
P26O22662
रत्नागिरी : पूर्ण प्राथमिक शाळा सोमेश्वर क्रमांक १ येथे मतदारांचा असा उत्साह सकाळपासून पाहायला मिळाला.
rat7p15.jpg-
P26O22651
रत्नागिरी : शहराजवळील कर्ला मराठी शाळेत महिला मतदारांनी उत्साहाने मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला.
rat7p5.jpg-
P26O22663
संगमेश्वर : रामपेठ येथील ८५ वर्षीय रहिवासी सुमित्रा भिंगार्डे यांनी व्हीलचेअरवरून येत मतदानाचा हक्क बजावला.
rat7p8.jpg -
26O22665
मंडणगड ः बामणघर येथील शंभरपेक्षा अधिक वयाच्या मतदार लक्ष्मी महादेव मोकल यांनी मतदान केले.
rat7p11.jpg ः
P26O22647
मंडणगड : मंडणगड तालुक्यातील सावरी मतदान केंद्रावर सकाळपासूनच मतदानासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.
rat7p9.jpg -
P26O22666
मंडणगड : भिंगळोलीसखी मतदान केंद्रावर ज्येष्ठ महिला मतदार यांचे स्वागत करून त्यांना मतदानासाठी पाठवण्यात आले. मतदानंतर आनंद व्यक्त करताना ज्येष्ठ महिला मतदार.
-rat7p39.jpg-
26O22758
मंडणगड ः पाले येथील अंजली टक्के हिने लग्नाच्या पूर्वसंध्येला आई-वडिलांसमवेत पाले मतदान केंद्रावर मतदान केले. सोबत केंद्रावरील अधिकारी वर्ग.
rat7p20.jpg -
P26O22657
राजापूर ः मतदानाचा अधिकार बजावणारा शीळ येथील वेदांत रवींद्र बाईत.
rat7p21.jpg
26O22658
ः लग्नाला जाण्यापूर्वी मतदानाचा हक्क बजावल्याची खूण दाखवताना राजापूर गोवळ येथील नवरदेव रूपेश सागवेकर.
rat7p22.jpg ः
26O22659
सकाळच्या सत्रामध्ये मतदान केंद्रावर असलेली मतदारांची गर्दी.
rat7p23.jpg ः
26O22660
मतदान केंद्राच्या बाहेर बूथवर कार्यकर्त्यांची असलेली गर्दी.
-rat7p34.jpg-
26O22747
दापोली ः हर्णै येथील दिव्यांग जोस्पिन कार्डोझा यांनी सकाळी लवकर मतदानाचा हक्क बजावला.
-rat7p19.jpg-
26O22655
दापोली ः टाळसुरे या मतदान केंद्रावर वृषाली चोगले हिने लग्नापूर्वी पालकांसमवेत मतदानाचा हक्क बजावला.
-rat7p37.jpg-
26O22756
पावस ः गावडेआंबेरे येथील खारवीवाडा केंद्राबाहेर महिलांनी मतदानासाठी गर्दी केली होती.
-rat7p38.jpg-
26O22757
चिपळूण ः पेढांबे येथील केंद्रावर गर्दी झाल्याने महिलांनी केंद्राबाहेरील मोकळ्या जागेत बसणे पसंद केले होते.
-rat7p40.jpg-
26O22759
खेड ः बोरज केंद्रावर मतदान यंत्रात बिघाड झाल्याने केंद्राबाहेर मतदारांची रांग लागली होती.
