सुखाई वरदायिनी यात्रेनिमित्त कुंभार्लीत सोहळा
१८ रोजी यात्रा ; रक्तदान आणि आरोग्य तपासणी शिबीर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः तालुक्यातील शिरगाव, कुंभार्ली आणि पोफळी या तीन गावच्या ग्रामस्थांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली देवीचा वार्षिक यात्रोत्सव १८ फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली येथे पारंपरिक उत्साहात साजरा होणार आहे. या निमित्ताने धार्मिक कार्यक्रमांसह सामाजिक बांधिलकी जपत रक्तदान शिबीर आणि मोफत आरोग्य तपासणीचे आयोजन केले आहे. या उत्सवासाठी शिरगाव, कुंभार्ली व पोफळी ही तिन्ही गावे सज्ज झाली आहेत.
यावेळी धार्मिक कार्यक्रमांसह रक्तदान शिबीर, नेत्र तपासणी व मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया व कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती देवस्थानतर्फे देण्यात आली. या देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव म्हणजे तीन गावांसाठी आनंदाची पर्वणीच असते. तिन्ही गावे स्थानिकांसह चाकरमन्यांनी फुलून जातात. तर या यात्रोत्सवानिमित्त मंदिर विद्युत रोषणाई फुलांच्या आकर्षक सजावटीने सजवण्यात येते.
शिरगाव, कुंभार्ली, पोफळी ही तीन गावे एका कुटुंबाप्रमाणे नांदत आहेत. या तीन गावच्या श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रा उत्सव बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली येथे संपन्न होत आहे. यामध्ये सकाळी ७ ते ९ वाजण्याच्या दरम्यान देवीला अभिषेक व रुपी लावणे. सकाळी ९ ते १० देवींची पूजा व आरती, सकाळी १० ते ११ लाट चढवणे, सकाळी १२ ते २ अन्नप्रसाद, सकाळी ११ ते २ श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल शिरगाव, समर्थ रक्तपेढी डेरवण आणि महाकाली देवस्थान यांच्यावतीने रक्तदान शिबीर, नेत्र तपासणी व मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, दुपारी ३ ते ४ मांड भरणे, लाट प्रदक्षिणा, सायंकाळी ४ ते वाजता पारंपरिक ढोल वाद्य, सायंकाळी ५ ते ७ हरिपाठ, सायंकाळी ६ वाजता कबड्डीचा अंतिम सामना व बक्षीस समारंभ, सायंकाळी ७ ते रात्री वाजता ८ मयूर उबाळे प्रस्तुत जय जगदंबा संबळ पथक, रात्री १० वाजल्यानंतर वसंतराव वाडेकर यांचा लोकनाट्य तमाशा होईल. देवींच्या वार्षिक भव्य यात्रोत्सवाला भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे.
चौकट
भक्तांसाठी श्रद्धेचा दिवस
अनेक भाविक या दिवशी उपवास करतात, देवीचे नामस्मरण करतात आणि आपल्या मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी प्रार्थना करतात. स्थानिक परंपरेनुसार, या दिवशी देवीच्या दर्शनाने वर्षभर सुख-समाधान लाभते, अशी श्रद्धा आहे.
