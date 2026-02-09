देवळेतील खड्गेश्वर मंदिरात महाशिवरात्र उत्सव
देवळेतील खडगेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रोत्सव
१२ पासून आरंभ; धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. ९ ः संगमेश्वर तालुक्यातील देवळे गावचे आराध्य दैवत आणि कोकणातील प्रसिद्ध श्री खडगेश्वर मंदिरामध्ये वार्षिक महाशिवरात्रोत्सव सोहळा १२ ते १८ फेब्रुवारी या कालावधीत मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. या निमित्त सात दिवस धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार असून, दररोज रात्री ९ ते ११ या वेळेत आरती, मंत्रपुष्पांजली आणि छबिना असे धार्मिक कार्यक्रम पार पडतील. यावर्षी उत्सवात पुणे येथील सुप्रसिद्ध कीर्तनकार हभप ज्ञानेश जोशी धानोरकरबुवा यांचे कीर्तन होणार असून, त्यांना हेमंत देशमुख (संवादिनी) व सुधीर जोशी (तबला) साथसंगत करणार आहेत.
उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी, १२ फेब्रुवारीला रात्री ८ वा. मंत्रजागर आणि ११ वा. कीर्तनाचे पहिले पुष्प गुंफले जाईल. १३ला दुपारी ३ वा. पंचक्रोशीतील मुलांसाठी पाठांतर व सूर्यनमस्कार स्पर्धा आयोजित केली आहे. १४ ला संस्थेची वार्षिक सभा, काव्यमैफल आणि रात्री रत्नागिरीच्या ‘स्वरसंध्या’ ग्रुपचा गाण्यांचा कार्यक्रम होईल. १५ ला महाशिवरात्रीनिमित्त सायंकाळी कै. सुधाकर वळामे स्मृती भजनसेवा, बक्षीस वितरण आणि मध्यरात्री आरती, छबिना व कीर्तनाचे चौथे पुष्प रंगणार आहे. १६ ला कीर्तनासह रात्री ११ वा. श्रीरंग, रत्नागिरी निर्मित ‘लव लग्न लोचा’ हे विनोदी नाटक सादर होईल. १७ ला कीर्तनानंतर महिलांसाठी ‘जोडी तुझी माझी’ (होममिनिस्टर स्पर्धा) आयोजित केली आहे. उत्सवाची सांगता १८ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२:३० ते २:३० या वेळेत होणाऱ्या महाप्रसादाने होईल. उत्सवकाळात भाविकांना रूद्रावर्तन अभिषेक (१५१ रु.), एकादशणी (३०१ रु.) आणि लघुरूद्र (२५०१ रु.) यांसारखी धार्मिक सेवा करण्याची सोय मंडळाने केली आहे. तरी सर्व शिवभक्तांनी या कार्यक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री खडगेश्वर संस्था वर्धक मंडळीचे अध्यक्ष श्रीकांत वळामे व कार्यवाह सुबोध करकरे यांनी केले आहे.
