महाविकास आघाडीच्या पेन्डॉलमध्ये शांतता
रत्नागिरी ः मतमोजणी केंद्राबाहेरील महाविकास आघाडीच्या पेंडॉलमध्ये शुकशुकाट होता.
आघाडीच्या पेंडॉलमध्ये शांतता
पराभवानंतर कार्यकर्ते मार्गस्थ ; शितपेय विक्रेत्यांची चंगळ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ ः जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक निकालाची मतमोजणी कुवारबाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनात झाली. सकाळी दहा वाजता निकालाला सुरुवात होण्यात आली. महायुती, अपक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी पेंडॉलमध्ये वर्णी लावली; मात्र निकालाच्या सुरुवातीपासूनच महायुतीचा पेंडॉल भरलेला होता तर अपक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या पेंडॉलमध्ये मोजकेच कार्यकर्ते दिसून येत होते.
महायुतीच्या पेंडॉलमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे जल्लोषाचे वातावरण नव्हते. निकालाचा जल्लोषही शांततेत असावा, असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. डॉ. आंबेडकर भवनाच्या परिसरात ठिकठिकाणी प्रशासनाने वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे दुचाकी, चारचाकीने सारा परिसर भरला होता. ही गर्दी लक्षात घेऊन पाणी, ज्युस, दही, ताक यांचे स्टॉल लावलेले दिसून येत होते. उन्हाच्या काहिलीने हैराण झालेले कार्यकर्ते या गाड्यांजवळ जाऊन निकालाचा कानोसा घेत होते. भुकेने व्याकूळ झालेल्या अनेकांनी कुवारबाव आरटीओ रस्त्याकडे जाऊन वडापाव, भजीवर ताव मारला. कडक उन्हामुळे पेंडॉलमध्ये बसण्यासाठी जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे डॉ. आंबेडकर भवन व होमगार्ड येथील परिसरात कार्यकर्त्यांनी झाडांचा आश्रय घेतला.
महाविकास आघाडीच्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांची वानवा दिसली. त्या ठिकाणी फक्त पोलिस बंदोबस्त असलेले अंमलदार बसलेले आढळले. आठव्या फेरीपासून निकालाची सुरुवात झाली. जसजसे निकाल लागत होते तशी महाविकास आघाडीत शांतता पसरत होती. एकेक कार्यकर्ते मार्गस्थ होत होते.
