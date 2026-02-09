दोडामार्ग तालुका
दोडामार्ग तालुका
23209
मणेरी जिल्हा परिषद - साक्षी तळवडेकर - शिंदे शिवसेना ३४५५ (विजयी)
23210
गणेशप्रसाद गवस
कोलझर पंचायत समिती - गणेशप्रसाद गवस - शिंदे शिवसेना (बिनविरोध)
23211
मणेरी पंचायत समिती - सोनिया कुबल - भाजप १४८८ (विजयी)
....................
23212
श्वेता धर्णे
साटेली भेडशी जिल्हा परिषद - श्वेता धर्णे - भाजप ५३१२ (विजयी)
23213
सायली निंबाळकर
कोनाळ पंचायत समिती - सायली निंबाळकर -शिंदे शिवसेना २०२१ (विजयी)
23218
साटेली भेडशी पंचायत समिती - संजय सातार्डेकर - भाजप १७८४ (विजयी)
..................
23215
माटणे जिल्हा परिषद - रामा उर्फ दीपक गवस - भाजप ३७८८ (विजयी)
23216
स्नेहा गवस
झरेबांबर पंचायत समिती - स्नेहा गवस - शिंदे शिवसेना २५५४ (विजयी)
23217
माटणे पंचायत समिती - पार्वती गवस - भाजप १५५९ (विजयी)
