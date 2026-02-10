आंगणेवाडीत रस्ता सुरक्षेबाबत प्रबोधन
सिंधुदुर्गनगरी ः उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे रस्ता सुरक्षाबाबत जागृती करण्यात आली.
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १० ः श्री भराडी देवी जत्रोत्सवात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने उपस्थित लाखो भाविकांसमोर रस्ता सुरक्षाबाबत जनजागृती करत सुरक्षित प्रवासाचा संदेश दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री भराडी देवीच्या जत्रोत्सवानिमित्त उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने रस्ता सुरक्षा विषयक जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आला. जत्रोत्सवासाठी आलेल्या लाखो भाविकांमध्ये सुरक्षित प्रवासाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम घेण्यात आला.
या उपक्रमांतर्गत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून विशेष चित्ररथ व एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था केली होती. या माध्यमातून रस्ता सुरक्षा नियम, हेल्मेट व सीटबेल्टचा वापर, वेगमर्यादा पाळणे, मद्यपान करून वाहन न चालवणे आदी विषयांवर माहिती देण्यात आली. तसेच भाविकांना रस्ता सुरक्षा विषयक माहितीपत्रिकांचे वाटप करून सुरक्षित वाहनचालना संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले.
यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे यांनी उपस्थित भाविकांना संबोधित करत सुरक्षित व शिस्तबद्ध प्रवासासाठी रस्ता सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशिष लोकरे, मोटार वाहन निरीक्षक रत्नकांत ढोबळे, संकेत सोमणाचे, अमित पाटील, अमित नायकवाडी आदींसह चालक लहू वाळके, सचिन सावंत, रामदास पाखरे यांनी उपक्रमासाठी सहकार्य केले. या उपक्रमामुळे भाविकांमध्ये रस्ता सुरक्षेबाबत सकारात्मक जनजागृती करतानाच सुरक्षित प्रवासाचा संदेश प्रभावीपणे जनमानसापर्यंत पोहोचविण्यात यश आले आहे.
