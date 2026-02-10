रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबची सायकलफेरी
रत्नागिरी : गोळप येथील श्री गजानन महाराज मंदिरात श्रींची मूर्ती व गाभारा आकर्षक पुष्पसजावटीने सजवण्यात आला तर दुसऱ्या छायाचित्रात प्रकट दिनानिमित्त सायकल फेरी काढणारे रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबचे सदस्य.
सायकलफेरीतून भक्तीचा संदेश
गजानन महाराज प्रकट दिन ; ‘जय गजानन’ राईड
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : श्री गजानन महाराज (शेगांव) प्रकट दिनानिमित्त रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबतर्फे आयोजित रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लब आयोजित ‘जय गजानन सायकल राईडला’ उदंड प्रतिसाद मिळाला. ही फेरी शरीराला तंदुरूस्त ठेवणारी, मनाला शांतता देणारी आणि भक्तीची ऊर्जा प्रदान करणारी ठरली.
नाचणे पॉवरहाऊस येथील श्री गजानन महाराज मंदिर ते गोळप येथील श्री गजानन महाराज मंदिरापर्यंत ही फेरी काढण्यात आली. जय गजानन, श्री गजानन असा जयघोष करत फेरीमध्ये क्लबचे सदस्य आणि रत्नागिरीकर सहभागी झाले. श्रद्धा, आरोग्य आणि एकात्मता यांची सांगड या फेरीने घातली. सकाळी ६.३० वा. नाचणे येथे महाराजांचे दर्शन घेऊन फेरीला सुरुवात करण्यात आली. या मंदिराचे संस्थापक अध्यक्ष देसाई यांनी रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबच्या या उपक्रमाचे कौतुक करत क्लबचे अध्यक्ष महेश सावंत यांचा सन्मान केला. ही फेरी जयस्तंभमार्गे भाट्ये, वायंगणी, कोळंबे फाटा, फिनोलेक्स फाटामार्गे गोळप येथे पोहोचली.
फेरीमध्ये सात ते ७४ वर्षे वयोगटातील ३५ सायकलस्वारांनी भाग घेतला. सात वर्षाचा वेदांत पावसकर आणि ७४ वर्षांचे गजानन भातडे हे न चुकता या फेरीत सहभागी होत असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करण्यात आले. शालेय विद्यार्थीही या फेरीत आनंदाने सहभागी झाले. गोळप येथे कोतवडे, सड्ये, बसणी या भागातून हौशी सायकलस्वारही रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबसोबत सामील झाले. गोळप येथे मंदिरापर्यंत सायकल फेरी पोहोचल्यानंतर श्री गजानन महाराज देवस्थानचे माधव गोगटे यांनी सायकलस्वारांचे स्वागत केले. दर्शन घेतल्यानंतर मंदिरातर्फे अल्पोपाहाराची व्यवस्था करण्यात आली.
