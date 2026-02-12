विद्याताईंचा कौतुक सोहळा
रत्नागिरी : संघमित्रा सेवा प्रतिष्ठानचा सिंधू सन्मान पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल विद्या पटवर्धन यांचा सत्कार करताना राष्ट्रसेविका समितीच्या जिजामाता शाखेच्या महिला सदस्य.
विद्या पटवर्धन यांना ‘सिंधू सन्मान’
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : राष्ट्रसेविका समितीच्या ज्येष्ठ मार्गदर्शिका विद्या पटवर्धन यांना यावर्षी नागपूरच्या संघमित्रा सेवा प्रतिष्ठानचा सिंधू सन्मान पुरस्कार प्राप्त झाला. याबद्दल रत्नागिरीच्या राष्ट्रसेविका समितीच्या जिजामाता शाखेतर्फे त्यांचा कौतुक सोहळा साजरा झाला.
सुरूची उद्योगकेंद्राच्या संस्थापक सदस्या, रेणुका प्रतिष्ठानच्या संस्थापक सदस्या, गेली जवळपास ४८ वर्ष अग्निहोत्राचे व्रत करत इदं न मम् असा वसा जपणाऱ्या विद्याताई सुपरिचित आहेत. संघकार्यात व अग्निहोत्रासाठी जीवनभर झटणारे (कै.) मधूभाऊ यांच्या त्या पत्नी. मधुभाऊंच्या निधनानंतर तेवढ्याच निष्ठेने त्या हे व्रत करत आहेत. समितीच्या पहिल्या प्रचारिका सिंधुताई यांच्या स्मरणार्थ देण्यात येणारा पुरस्कार विद्या पटवर्धन राष्ट्रसेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका शांताक्का यांच्या हस्ते नागपुरात देण्यात आला. विद्याताईंचे औक्षण करण्यात आले. अर्चना वैशंपायन यांनी वैयक्तिक गीत सादर केले. उमा दांडेकर यांनी पुरस्काराविषयी माहिती दिली. मानसी डिंगणकर यांनी मानपत्राचे वाचन केले. वेदिका मुळ्ये यांनी स्वागत, सूत्रसंचालन केले.
