जनजागृती संस्थेतर्फे सावी मुद्राळेचा गौरव

कासार्डे ः सावी मुद्राळे हिचा जनजागृती सेवा संस्थेच्या वतीने सन्मान करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ११ : कासार्डे माध्यमिक विद्यालयात सहावीमध्ये शिकत असलेली सावी मुद्राळे हिने मिळविलेल्या देश पातळीवरील यशाबद्दल जनजागृती सेवा संस्थेच्या वतीने घरी जाऊन विशेष सन्मान करण्यात आला. तिने भारत सरकारच्या प्रोजेक्ट वीरगाथा ५.० मध्ये देशातील पहिल्या १०० मध्ये दहावे स्थान पटकावले होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानपत्र, शाल, श्रीफळ आणि भगवद्गीता देऊन सन्मानित करण्यात आले. जनजागृती सेवा संस्थेचे अध्यक्ष गुरुनाथ तिरपणकर, खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण लोकरे, अभिनेत्री अक्षता कांबळे, उपाध्यक्ष भाऊ राणे, सत्यवान धुमाळे, संचालक विजय देसाई, संदेशपत्र संग्राहक निकेत पावसकर, चित्रकार अक्षय मेस्त्री, श्रावणी कॉम्प्युटरच्या संस्थापिका श्रावणी मदभावे, अनिल कांबळी, गंधाली तिरपणकर आदी उपस्थित होते. यावेळी विधी मुद्राळे यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल संस्थेच्या वतीने सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
