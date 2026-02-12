शिवलकर यांचा सत्कार
येवला : अनुलोम संगम कार्यक्रमात रत्नागिरीतील तनया शिवलकर यांचा सन्मान करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
तनया शिवलकर यांचा
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : अनुगामी लोकराज्य अभियान अर्थात् अनुलोमच्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग उपविभाग जनसेविका तनया शिवलकर यांचा सन्मान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. संपूर्ण महाराष्ट्रात सांघिक उत्तम कामगिरी म्हणून कोकण विभागातील भिवंडी उपविभागातील सर्व जनसेवकांना सन्मान करण्यात आले.
येवला (नाशिक) येथील कापसे फाउंडेशन येथे अनुगामी लोकराज्य अभियान यांच्यावतीने आयोजित अनुलोम संगम कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. या वेळी अनुलोम प्रांतप्रमुख स्वानंद ओक, सहप्रमुख सुजाता मराठे, मुख्यमंत्री यांनी ओएसडी अतुल वझे, कोकण विभाग पालक प्रेरणा पवार, कोकण विभागप्रमुख रवींद्र भोवड व महाराष्ट्रातील सर्व जनसेवक उपस्थित होते.
या वेळी फडणवीस म्हणाले, देशविकासासाठी समर्पणाची भावना अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनुलोमचे स्वयंसेवक याच भावनेतून कार्य करत आहेत, ही बाब प्रेरणादायी आहे. स्वामी विवेकानंद यांनी मांडलेल्या विचारांनुसार, समाजातील अडचणी दूर करण्याचे कार्य अनुलोमच्या माध्यमातून प्रभावीपणे होताना दिसत आहेत. चांगली समाजनिर्मिती हीच या कार्यामागील प्रेरणा आहे. समाजात अनुलोमच्या प्रत्येक स्वयंसेवकाचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
कार्यक्रमादरम्यान पद्मश्री श्रीरंग लाड, कापसे पैठणी उद्योगसमूहाचे संस्थापक बाळकृष्ण कापसे तसेच अनुलोमच्या कार्यात योगदान देणाऱ्या कोकण विभागातील भिवंडी उपविभागातील मुरबाड भाग जनसेवक दिनेश भावार्थे, भिवंडी पश्चिम भाग जनसेवक राजेश पाठारे, कुडाळ भाग जनसेवक बाजीराव काळे तसेच भिवंडी उपविभाग जनसेवक प्रकाश लसणे यांना सन्मानित केले.
