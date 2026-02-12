नादुरुस्त खेळण्यांमुळे सावंतवाडीत धोका
सावंतवाडी ः येथील शिव उद्यानमधील खेळण्यांची पाहणी करताना देव्या सूर्याजी.
नादुरुस्त खेळण्यांमुळे
सावंतवाडीत धोका
देव्या सूर्याजी : नगरपरिषदेचे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १२ : येथील जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यानमधील खेळणी धोकादायक बनली आहेत. घसरगुंड्या नादुरुस्त होत चालल्या असून नगरपरिषदेचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. यामुळे लहान मुलांना धोका निर्माण झाल्याचा आरोप नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी केला आहे.
घसरगुंडीच्या फायबरला तडे गेले आहेत. त्यामुळे लहान मुलांना इजा होण्याची शक्यता आहे. नगरपरिषदेने यावर तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी नवीन घसरगुंड्या बसविण्यात याव्यात, अशी मागणी सूर्याजी यांनी केली. तसेच ओपन जीममधील व्यायामाचे साहित्य खराब झाले आहे. येथे येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक व युवकांना मोडकळीस आलेल्या साहित्याचा वापर करावा लागत आहे. एक महिन्यापूर्वी लेखी पत्र नागरिकांनी देऊन देखील त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. योजनेतून आलेल्या साहित्याची देखभाल, राखण हे नगरपरिषद प्रशासनाचे काम असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. याकडे तातडीने लक्ष देऊन योग्य मोडकळीस व नादुरुस्त असलेली खेळणी व व्यायामाचे साहित्य नवीन बसवण्याची कार्यवाही करावी, असे श्री. सूर्याजी यांनी सांगितले. उद्यानातील खेळणी व त्यापासून निर्माण झालेला लहान मुलांना धोका बघता तातडीने त्यावर उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.
