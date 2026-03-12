रत्नागिरी परिमंडलात 18 कोटी 66 लाखांची वीजबिल थकबाकी
रत्नागिरीत १८ कोटींची वीजबिल थकबाकी
१ लाख १८ हजार २३७ ग्राहक ; २ हजार ५१८ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : विजेचा वापर केल्यानंतरही बिलांचा मासिक भरणा नियमित होत नसल्याने रत्नागिरी परिमंडल अंतर्गत प्रामुख्याने घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक सेवा व इतर वर्गवारीतील १ लाख १८ हजार २३७ ग्राहकांकडे १८ कोटी ६६ लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत परिमंडल अंतर्गत २ हजार ५१८ ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार वीजग्राहकांनी बिलांचा भरणा देय दिनांकापूर्वी करावा व वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
यामध्ये रत्नागिरी परिमंडल अंतर्गत येणाऱ्या रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील घरगुती १ लाख १ हजार २९२ ग्राहकांकडे ९ कोटी ४१ लाख, व्यावसायिक १० हजार ५६६ ग्राहकांकडे ३ कोटी ६५ लाख, औद्योगिक १ हजार ५४८ ग्राहकांकडे ३ कोटी १० लाख, सार्वजनिक सेवा ४ हजार ५२० ग्राहकांकडे २ कोटी २७ लाख आणि इतर वर्गवारीतील ३११ ग्राहकांकडे २५ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी विभागात २८ हजार ७२६ ग्राहकांकडे ३ कोटी ७६ लाख, चिपळूण विभागात १३ हजार ७७८ ग्राहकांकडे २ कोटी ६ लाख, खेड विभागात १५ हजार ६८० ग्राहकांकडे २ कोटी ४९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १ हजार ७२१ ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित केला आहे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली विभागात २७ हजार ६३१ ग्राहकांकडे ४ कोटी ७१ लाख, कुडाळ विभागात ३२ हजार ४२२ ग्राहकांकडे ५ कोटी ६४ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ७९७ ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित केला आहे.
वीजग्राहकांना www.mahadiscom.in या वेबसाईटवर तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपद्वारे केव्हाही व कुठूनही ऑनलाइन पद्धतीने विनामर्यादा वीजबिलाचा भरणा करता येतो. ग्राहकांना देय रक्कमेवर ०.२५ टक्के डिजिटल वीजबिल भरणा सूट दिली जाते. या व्यतिरिक्त महावितरणने ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल असणाऱ्या सर्व लघुदाब ग्राहकांना आरटीजीएस किंवा एनईएफटीद्वारे देयक भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे.
---
सुटीच्या दिवशीही भरणा केंद्र सुरू
थकीत वीजबिलांचा भरणा करणे सोयीचे व्हावे यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महावितरणचे अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र मार्च २०२६ अखेरपर्यंत शनिवारी , रविवारी व सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही कार्यालयीन वेळेत सुरू राहणार आहेत. या थकीत बिलांचा त्वरित भरणा करावा व वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
