कबनूरकर स्कूलची सौम्या देशात १४ वी
सौम्या लिंगायत.
कबनूरकर स्कूलची
सौम्या देशात १४ वी
साखरपा, ता. १३ ः गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या ब्रेन डेव्हलपमेंट परीक्षेच्या निकालात कबनूरकर इंग्लिश मीडियम स्कूलची पहिलीतील विद्यार्थिनी सौम्या लिंगायत हिने उज्ज्वल यश संपादन केले आहे. तिने देशात १४वा क्रमांक मिळवत सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे. तिने परीक्षेत ९३ गुण मिळवले आहेत. या परीक्षेसाठी तिला आई-वडील, वर्गशिक्षिका स्वाती चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. शाळेचे अध्यक्ष श्रीधर कबनूरकर, मुख्याध्यापिका लीना कबनूरकर, सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी तिचे अभिनंदन केले आहे.
