आदिशक्ती अभियान अंतर्गत किंजवडे ग्रामपंचायतीचा गौरव
देवगड : तालुक्यातील किंजवडे ग्रामपंचायतीचा गौरव करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १५ : आदिशक्ती अभियानांतर्गत तालुक्यातील किंजवडे ग्रामपंचायत तालुका व जिल्हास्तरावर प्रथम आली. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायतीचा गौरव करण्यात आला.
सन्मान स्वीकारताना सरपंच संतोष किंजवडेकर, प्रकल्प अधिकारी समीर होडावडेकर, पर्यवेक्षिका पूजा सावंत, अंगणवाडी सेविका चेतना पाडावे आदी उपस्थित होते. ग्रामपंचायतीने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच विविध सामाजिक उपक्रम राबवत आदिशक्ती अभियान प्रभावीपणे राबवले. महिलांचा सक्रिय सहभाग, बचतगटांच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेले उपक्रम आणि गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी घेतलेले पुढाकार यामुळे ग्रामपंचायतीला हा मान मिळाला. प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविलेल्या या अभियानाला ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.