रत्नागिरी ः बदलत्या प्रवाहांचे स्वागत करण्यासाठी सज्जता हवी
rat23p2.jpg-
32671
नाशिक : विश्व मराठी संमेलनात परिसंवाद कार्यक्रमात बोलताना रत्नागिरी जिल्हा नगर वाचनालयाचे अध्यक्ष दीपक पटवर्धन. सोबत सुषमा दातार, लतिका भानुशाली, प्रकाश पारखी आदी.
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : प्रकाशनाचे प्रवाह बदलत राहणार ते अपरिहार्य आणि आवश्यक ही आहे. नव्या युगातील डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी उपयोग करत बदलत्या प्रवाहांचे स्वागत करण्यासाठी सज्जता हवी, असे प्रतिपादन रत्नागिरी जिल्हा नगर वाचनालयाचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी केले.
नाशिक येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात विश्वमराठी संमेलनात प्रकाशनातील बदलते प्रवाह या परिसंवादात ते बोलत होते. त्यांनी साहित्यात बदल अपरिहार्य आहे. प्रकाशन क्षेत्राचे स्वरूप बदलले आहे. प्रकाशनांमध्ये विविध विषयांवर ग्रंथ येत आहेत. ग्रामीण साहित्यही मोठ्या प्रमाणावर येत असून, भारतीय संस्कृती, संरक्षणक्षेत्रातील डावपेच, पौराणिक संदर्भातून नव्या मांडणीची प्रकाशने, अनुवादित पुस्तके आदी नवी नवी प्रकाशने आज प्रकाशित होत आहेत. या युगात युवकांना आकर्षित करायचं असेल तर डिजिटल माध्यम प्रभावीपणे प्रकाशन क्षेत्रांत वापरली गेली पाहिजेत, असं मत अॅड. पटवर्धन यांनी नोंदवले. महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या शहरात ग्रंथविक्री करणारी दुकाने उघडली पाहिजेत ज्यामुळे प्रकाशकांना त्यांचे ग्राहक सहजपणे उपलब्ध होतील. दुर्दैवाने, मोठ्या शहरांचा अपवाद वगळता क्वचितच शहरात दुकाने आहेत ती सर्वत्र उघडली पाहिजेत, असेही सांगितले.
रत्नागिरी जिल्हा नगर वाचनालयाच्या द्विशतकी देदिप्यमान प्रदीर्घ कारकिर्दीचा आलेख अॅड. पटवर्धन यांनी मांडला. या परिसंवादाचे संयोजन शुभदा फडणवीस यांनी अभ्यासपूर्ण शैलीत केले. या परिसंवादात सुषमा दातार, लतिका भानुशाली, प्रकाश पारखी यांनीही आपले अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले.
प्रकाशनात बदल स्वाभाविक आहेत. जगाच्या वेगवान प्रगतीत घडणाऱ्या गोष्टी, बदललेली कार्यपद्धती, तंत्रज्ञानात झालेले बदल हे जाणवत आहेत. हे बदल असेच सुरू राहणार. आपण वाचकांना वाचनसंस्कृतीबरोबर संलग्न ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने युवापिढीला प्रेरणा मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करूया, असे प्रतिपादन संयोजिका शुभदा फडणवीस यांनी केले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
