रघुनाथ गोरेंना मिळाला यांत्रिक व्हीलचेअरचा आधार

रत्नागिरी : यांत्रिक व्हीलचेअरवर रघुनाथ गोरे, सोबत आरएचपी फाउंडेशनचे अध्यक्ष सादिकभाई नाकाडे.
रघुनाथ गोरे यांना व्हीलचेअरचा आधार
आरएचपी फाउंडेशन; नवा व्यवसाय करण्याचा मानस
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ : तिसंगी (ता. खेड) येथील रघुनाथ गोरे (वय ३९) यांना आरएचपी फाउंडेशनकडून निओमोशन यांत्रिक व्हीलचेअरचा आधार मिळाला आहे. आता लांब अंतरापर्यंत जाऊन काम करणे सहजशक्य होणार आहे. शारीरिक त्रास खूप कमी होणार असून, यामुळे गोरे यांनी नवीन व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. एका व्हीलचेअरमुळे त्यांचा उत्साह आणि आत्मविश्वास वाढला आहे.
गोरे सात महिन्याचे असताना त्यांना पोलिओने ग्रासले. दोन्ही पायांना ९० टक्के अपंगत्व आले. त्यामुळे चालता आले नाही. पहिलीपासून चुलत्यानी पिंपरी, चिंचवड अपंग विद्यालय या शाळेत शिक्षणासाठी ठेवले. त्यांनी नववीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. २००४ ला शाळा सोडली आणि गावी वडिलांना शेतीत मदत करू लागले, तेव्हा ते ट्रायसिकल चालवायचे. नंतर आई-वडिलांना शेळीपालन व्यवसायात साफसफाई करून मदत करायचे. पाच वर्षापासून रत्नागिरीच्या आशादीप या अपंगासाठी काम करणाऱ्या संस्थेत विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्याचे काम करू लागले. तिथे संस्थेतच राहण्याची, जेवणाची सोय आहे.
उद्योगधंद्यासाठी कर्ज काढायचा विचार सुरू होता तेव्हा त्यांच्या मित्रामुळे रत्नागिरी हॅंडीकॅप पॅराप्लेजिक फाउंडेशन या संस्थेची माहिती मिळाली. या संस्थेचे अध्यक्ष सादिक नाकाडे यांनी व्यवसायासाठी कर्ज काढण्याविषयी मार्गदर्शन केले; पण ट्रायसिकल हाताने चालवून व्यवसाय करणे खूप अवघड जाणार म्हणून त्यांनी संस्थेच्या माध्यमातून निओमोशन या इलेक्ट्रॉनिक गाडी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. स्नेहज्योत दिव्यांग प्रतिष्ठान (बोरिवली मुंबई) या संस्थेत नावनोंदणी केली. या संस्थेतर्फे तीनजणांना गाडी मिळाली. त्यात आरएचपी फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने रघुनाथ गोरे यांना निओमोशनची गाडी मिळाली.
आरएचपीचे जिल्ह्यात कार्य
रत्नागिरी हॅंडीकॅप पॅराप्लेजिक फाउंडेशनचे जिल्ह्यात सर्वदूर कार्य सुरू आहे. प्रत्येक तालुक्यात जाऊन तेथील पॅराप्लेजिक दिव्यांग व अन्य दिव्यांगांना शासकीय योजनांची माहिती तसेच निओमोशन व्हीलचेअर, यांत्रिक गाड्या मिळण्याकरिता मदत केली जात असल्याचे अध्यक्ष नाकाडे यांनी सांगितले.
