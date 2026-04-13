rat१२p८.jpg-
26O36956
बारामती : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेताना रत्नागिरी नगरपालिकेतील भाजप-शिवसेना महायुतीच्या महिला नगरसेविका.
----
नगरसेविकांचा बारामती अभ्यासदौरा
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची भेट ; स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ ः रत्नागिरी नगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना महायुतीच्या नगरसेविकांनी नुकताच बारामती येथे विशेष अभ्यासदौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची सदिच्छा भेट घेऊन शहरातील विकासकामे, महिला सक्षमीकरण आणि स्थानिक प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
भाजप महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ आणि दक्षिण रत्नागिरी महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्षा वर्षा ढेकणे यांच्या पुढाकारातून या भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी नगरसेविकांनी आपापल्या प्रभागातील अडचणी व विकासाच्या गरजा सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर मांडल्या. या संवादामुळे रत्नागिरी शहराच्या विकासाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व नगरसेविकांनी कटिबद्धता दर्शवली.
या दौऱ्यात भाजप-महायुतीच्या नगरसेविका वर्षा ढेकणे, स्मितल पावसकर, प्रीती सुर्वे, सुप्रिया रसाळ, मानसी करमरकर, सायली पाटील, श्रद्धा हळदणकर, वैभवी खेडेकर, आफरीन होडेकर मेधा कुळकर्ण, पूजा पवार, जागृती पिलणकर, निवेदिता कळंबटे, रुक्सार खान, नाहिदा सोलकर आदी उपस्थित होत्या.
याप्रसगी केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘नारीशक्ती वंदन’ अभियानांतर्गत महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर विशेष भर देण्यात आला. नारीशक्ती वंदन कायद्यामुळे महिलांना मिळालेले राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला प्रतिनिधींचे वाढलेले महत्त्व यावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
