पद्मश्री गंगावणे यांनी उलगडले लोककलेचे पैलू

- rat१३p१.jpg -
26O37008
रत्नागिरी ः येथील आर्ट महाविद्यालयामध्ये लोककलेतील पैलूंवर मार्गदर्शन करताना पद्मश्री परशुराम गंगावणे तर दुसऱ्या छायाचित्रात कार्यशाळेत सहभागी विद्यार्थी.
चित्रकथीला आधुनिकतेची जोड
कलेचा प्रवास उलघडला ; रत्नागिरीत कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १३ ः पारंपरिक लोककला आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवत ‘आगम दी कॉलेज’मध्ये ‘पिंगुळी चित्रकथी’ कार्यशाळा उत्साहात संपन्न झाली. पद्मश्री परशुराम गंगावणे यांनी या वेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत चित्रकथीचा गौरवशाली प्रवास उलगडला आणि बदलत्या काळात कलेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
रत्नागिरी येथील उज्ज्वल शिक्षण मंडळ संचलित ‘आगम दी कॉलेज ऑफ अप्लाईड आर्ट’ मध्ये नुकतीच गंगावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘पिंगुळी चित्रकथी’ कार्यशाळा झाली. विशेष सत्रात गंगावणे यांची मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीतून चित्रकथीची सुरुवात, तिचा ऐतिहासिक प्रवास आणि सादरीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसमोर मांडण्यात आली. बदलत्या डिजिटल युगात लोककलेचे स्थान आणि तंत्रज्ञानासोबत तिचा संगम कसा साधता येईल यावर गंगावणे यांनी मार्गदर्शन केले. पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देऊन कलेचा प्रसार करण्यावर या वेळी विचारमंथन झाले. एकनाथ गंगावणे यांनी प्रत्यक्ष चित्रकथीचे सादरीकरण करून दाखवले. एकनाथ गंगावणे आणि डॉ. शशांक पाटील यांचाही सन्मान करण्यात आला. सहभागी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. या प्रसंगी संस्थेचे संचालक सुहास भोळे, विनायक हातखंबकर, उदय शिंदे, तसेच संतोष गोरिवले, मकरंद राणे, भाविका देवरूखकर, नीलेश शिळकर, विजय पडावे, मधुरा घारपुरे आदी उपस्थित होते.
