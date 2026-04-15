37597
विचित्र अपघातात वाहनांचे नुकसान
कोलगावातील घटना; ट्रकची बस, डंपरला धडक
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १५ ः बेळगाव-सावंतवाडी रस्त्यावर कोलगाव येथे चिरा दगडाने भरलेल्या अवजड ट्रकने दिलेल्या धडकेमुळे बस आणि डंपरचा अपघात झाला. यामध्ये सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
घटनास्थळाहून मिळालेली माहिती अशी, आंबेगाव-सावंतवाडी ही बस सावंतवाडी बसस्थानकाकडे येत होती, तर चिरे भरलेला डंपर (एमएच १२ केपी १४०३) हा माडखोलच्या दिशेने जात असताना हा अपघात झाला. सुमारे ७०० चिरे भरून बेळगावच्या दिशेने जाणाऱ्या अवजड एल. पी. ट्रकवरील (केए ४७ ७७०२) चालकाचा ताबा सुटल्याने या दोन्ही वाहनांवर आदळला. प्रथम बसला आणि त्यानंतर डंपरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. यात बसच्या दर्शनी भागाचे आणि डंपरच्या मागील बाजूचे मोठे नुकसान झाले.
अपघाताची माहिती मिळताच कोलगावचे बीट हवालदार मनोज राऊत आणि सुरेश राऊळ यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत घटनेचा पंचनामा केला. या मार्गावरून रोज मोठ्या प्रमाणात चिरे वाहून नेणाऱ्या अवजड वाहनांची वाहतूक होत असते. मात्र, या गाड्यांवर संबंधित विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला. प्रशासनाने या अवजड वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करून अपघातांना आळा घालावा, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
