बेळणे येथील अपघातात
कुटुंबातील चौघे जखमी
महामार्गावर ट्रकची मोटारीला धडक
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. २३ : मुंबई-गोवा महामार्गावर बेळणे येथे मोटार आणि ट्रक यांच्यातील धडकेत एकाच कुटुंबातील चौघे जखमी झाले. जखमींमध्ये नऊ वर्षांच्या मुलाचा समावेश आहे. जखमींना तातडीने कणकवलीतील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे. ही घटना आज पहाटेच्या सुमारास घडली.
अपघातात बांदा येथील सुहास सहदेव माधव (वय ३७), सुशांत सहदेव माधव (३५), स्वरा सुहास माधव (३२), रामचंद्र सुहास माधव (९) जखमी झाले. बांदा येथील माधव कुटुंब मोटारी (एमएच ०७ एएस २१४९) ने मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जात होते. पहाटे सव्वाचारच्या सुमारास त्यांची मोटार बेळणे परिसरात आली असता, एका ट्रकने जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की मोटारीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. नांदगाव येथील जगद्गुरु नरेंद्रचार्य महाराज संस्थानची मोफत रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी पोहोचली. रुग्णवाहिका चालक अमोल तेली यांनी स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना बाहेर काढले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.