मालवणात हिवताप निर्मूलन जागृती
मालवण : येथील ग्रामीण रुग्णालयात आज ‘जागतिक हिवताप दिन’ साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे आयोजन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय पोळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित कर्मचारी आणि नागरिकांना राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाविषयी सविस्तर माहिती देऊन जनजागृती करण्यात आली. तसेच आरोग्य विषयक महत्त्वाचे मार्गदर्शनही करण्यात आले. याप्रसंगी रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस. डी. पोळ, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुमित मोडक, डॉ. मेहेंदळे, आरोग्य निरीक्षक व्ही. पी. सावंत, आरोग्यसेवक एस. ए. चांदेरकर, श्रीमती प्रभू, श्रीमती वेंगुर्लेकर, श्रीमती कुबल, संतोषी देसाई, श्री. केळुसकर उपस्थित होते. या उपक्रमाद्वारे परिसरात हिवताप निर्मूलनासाठी जनजागृती करण्यात आली.
मिलिंद जाधवांना आज ‘समाजभूषण’
मालवण : सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कोल्हापूर येथील आविष्कार सोशल अँड एज्युकेशन फाउंडेशनच्यावतीने दिला जाणारा राज्यस्तरीय क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले समाजभूषण पुरस्कार येथील फुले शाहू आंबेडकर विचारमंचचे संस्थापक अध्यक्ष आणि सेवानिवृत्त गटविकास अधिकारी मिलिंद जाधव यांना जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार उद्या (ता. २६) सकाळी ११ वाजता हॉटेल जानकी, कुंभारमाठ येथे प्रदान करण्यात येणार आहे. श्री. जाधव यांनी फुले शाहू आंबेडकर चळवळीत दिलेले योगदान आणि प्रशासकीय कार्याची दखल घेत हा पुरस्कार त्यांना जाहीर केल्याची माहिती या फाउंडेशनचे संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि पत्रकार संजय पवार यांनी दिली. या कार्यक्रमास सर्वांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे.
