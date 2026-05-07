थेट आंबा विक्रीतून ५ लाखांची उलाढाल

पावस ः येथील स्वामी स्वरूपानंद समाधी मंदिराबाहेरील विक्रेत्यांकडे हापूस खरेदी करताना ग्राहक.
थेट आंबाविक्रीतून पाच लाखांची उलाढाल
पावसमधील दीड महिन्यातील स्थिती; स्वामींच्या मंदिर परिसरात पर्यटकांची गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. ७ ः येथील स्वामी स्वरूपानंद समाधी मंदिराच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना आता थेट बागेतील खात्रीशीर हापूस आंबा उपलब्ध होत आहे. दलालांऐवजी थेट ग्राहकांना आंबा विक्री करण्याच्या या उपक्रमातून गेल्या दीड महिन्यात सुमारे पाच लाख रुपयांची उलाढाल झाली आहे. यामुळे स्थानिक आंबा उत्पादक आणि विक्रेत्यांना चांगला आर्थिक आधार मिळाला आहे.
निसर्गरम्य पावस परिसरात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक आणि भक्त येत असतात. या पर्यटकांना अस्सल रत्नागिरी हापूसची चव चाखता यावी यासाठी मंदिर परिसरातील रस्त्यावर १० ते १२ स्थानिक विक्रेते आपला व्यवसाय करत आहेत. १५ मार्चपासून या व्यवसायाला सुरवात झाली असून, यामध्ये महिला व पुरुषांचा मोठा सहभाग आहे.
पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत मिळणारा आंबा अनेकदा खात्रीशीर नसतो; मात्र, पावसमध्ये थेट बागायतदारांकडून आंबा मिळत असल्याने पर्यटकांचा खरेदीकडे कल वाढला आहे. सध्या येथे २५० ते ३०० रुपये डझन या दराने आंब्याची विक्री सुरू आहे. यंदा उत्पादन कमी असले तरी पर्यटकांच्या मागणीमुळे विक्रेत्यांना चांगला दर मिळत आहे. दरम्यान, यंदा आंब्याचे उत्पादन कमी असल्याने हा हंगाम पुढील ८ ते १० दिवसांत संपण्याची शक्यता विक्रेत्यांनी वर्तवली आहे.
मंदिरात येणाऱ्या पर्यटकांना खात्रीशीर आणि दर्जेदार हापूस मिळावा या उद्देशाने आम्ही थेट विक्री करत आहोत. स्थानिक बागेतील आंबा असल्याने गुणवत्तेची हमी आम्ही देतो.
- योगेश काजरीकर, विक्रेते
पुण्यासारख्या शहरात हापूसची ओळख पटवणे कठीण जाते; मात्र, पावसमध्ये दर्शनासाठी आलो असता मंदिराबाहेरच खात्रीचा आंबा मिळाल्याने आम्ही समाधानी आहोत.
- तन्मय लागू, पर्यटक, पुणे
