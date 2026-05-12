जिल्हा रुग्णालय अधीक्षकावर
लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा
ओरोसमधील प्रकार; बिल मंजुरीसाठी कृत्य
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १२ : वैद्यकीय उपचार बिल मंजूर करण्यासाठी लाच मागणाऱ्या येथील जिल्हा रुग्णालय कार्यालयीन अधीक्षकावर आज गुन्हा दाखल करण्यात आला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ४ मे रोजी सापळा रचून ही कारवाई केली होती. महादेव नारायण तेली (वय ५६, रा. स्वामी महादेव अपार्टमेंट, तेलीआळी, कणकवली) असे त्याचे नाव आहे.
याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक दीपक माळी यांनी दिलेली माहिती अशी ः तक्रारदाराने त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांच्या बिलाची फाईल मंजुरीसाठी सादर केली होती. मात्र, यात त्रुटी असल्याचे सांगून कार्यालयीन अधीक्षक तेली याने मंजुरीसाठी बिलाच्या तीन टक्के म्हणजेच १८ हजार रुपयांची मागणी केली. तडजोडीअंती ही रक्कम १० हजार रुपये ठरवली. तक्रारदाराने यासंदर्भात कुडाळ येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती. विभागाने चार मे रोजी सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा रुग्णालयातील कार्यालयीन अधीक्षकांच्या कक्षातच सापळा रचला. ठरलेली १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना तेलीला पकडले होते.
ठाणे परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक शिवराज पाटील व अपर अधीक्षक भागवत सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग युनिटचे पोलिस उपअधीक्षक विजय पांचाळ, निरीक्षक दीपक माळी आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. दरम्यान, पूर्ण प्रकरणाची शहानिशा केल्यानंतर लाच घेतल्याप्रकरणी तेलीवर आज गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
