‘स्वराज्य महोत्सव’साठी कसबा गाव सजले

संगमेश्वर ः तालुक्यातील कसबा गावात भिंतीवर काढलेली छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आठवणी जपणारी चित्रे.
गल्लोगल्ली काढलेल्या किल्ल्यांच्या प्रतिकृती
स्वराज्य महोत्सवाची ऐतिहासिक रंगत
कसब्यात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीचा जल्लोष ; भित्तिचित्र, किल्ले स्पर्धांनी वेधले लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १४ ः स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ३६९ व्या जयंतीनिमित्त, महाराष्ट्र शासन आणि स्मारक समिती, कसबा-संगमेश्वर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘स्वराज्य महोत्सव २०२६’ ला सुरुवात झाली आहे. या महोत्सवामुळे सध्या संपूर्ण कसबानगरी ऐतिहासिक रंगात न्हाऊन निघाली आहे. हा महोत्सव उद्यापर्यंत (ता. १५) साजरा करण्यात येणार आहे.
महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे ती म्हणजे भव्य ‘मुद्रा भिंतीचित्र स्पर्धा’. महाराष्ट्राची वैभवशाली संस्कृती, कोकणचे निसर्गसौंदर्य आणि लोकजीवन या विषयांवर आधारित चित्रे कलाकारांनी कसब्यातील भिंतींवर साकारली आहेत. या भित्तिचित्रांमुळे गावातील गल्ल्यांना एखाद्या आर्ट गॅलरीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. छत्रपतींच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या ‘स्वराज्य किल्ले स्पर्धेत’ तरुणांनी आणि बालचमूंनी शिवकालीन गड-किल्ल्यांच्या हुबेहूब प्रतिकृती उभारल्या आहेत. तसेच, चित्रकला स्पर्धेच्या माध्यमातून चिमुकल्यांनी स्वराज्य आणि शिव-शंभूंचा इतिहास कागदावर उतरवला आहे. महोत्सवानिमित्त करण्यात आलेली विद्युत रोषणाई आणि भगव्या ध्वजांमुळे परिसरात उत्साहाचे वातावरण आहे.
प्रेरणादायी सांस्कृतिक उत्सव
विविध स्पर्धांचे तांत्रिक आणि कलात्मक नियोजन ‘डी कॅड’ कॉलेजचे प्राचार्य रणजीत मराठे करीत आहेत. या सोहळ्यासाठी संपूर्ण कोकणातून शिवभक्त आणि पर्यटक मोठ्या संख्येने कसब्यात दाखल होत आहेत. भिंतीचित्रे आणि किल्ल्यांच्या प्रतिकृतींमुळे कसबा-संगमेश्वर परिसराला एका मोठ्या किल्ल्याचे स्वरूप आले आहे. हा महोत्सव संभाजी महाराजांच्या बलिदानाला आणि कर्तृत्वाला मानवंदना देणारा एक प्रेरणादायी सांस्कृतिक उत्सव ठरत आहे.
कोट
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाने पावन झालेल्या या भूमीत आयोजित हा महोत्सव तरुण पिढीला प्रेरणा देणारा ठरेल.
- राजेंद्र महाडिक, अध्यक्ष, स्मारक समिती, कसबा
