कोल्हापूर ः एसआयएलसी

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कोरियन स्किन-हेअर ट्रीटमेंट सेमिनार
कोल्हापूर : सौंदर्य क्षेत्रात सध्या लोकप्रिय ठरत असलेल्या कोरियन स्किन व हेअर ट्रीटमेंट्सविषयी मार्गदर्शन करणारा विशेष एकदिवसीय सेमिनार कोल्हापूर येथे ३० जून रोजी आयोजिला आहे. आधुनिक स्किन आणि हेअर केअर तंत्रज्ञानाची माहिती प्रात्यक्षिकांसह देण्याचा उद्देश या सेमिनारमागे असून, ब्युटी प्रोफेशनल्स, सलून मालक, त्वचा व केसांची निगा राखणारे तज्ज्ञ तसेच सौंदर्य क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. या सेमिनारमध्ये तीन प्रकारच्या फेशियल्स आणि दोन प्रकारच्या हेअर ट्रीटमेंट्सचे डेमो सादर केले जाणार आहेत. तसेच पिग्मेंटेशन ट्रीटमेंट, ग्रेड १ ते ४ पर्यंतच्या ऍक्ने व्यवस्थापनाच्या पद्धती, केस गळती आणि केस पातळ होण्यावरील आधुनिक उपचार याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यासोबतच सध्या ट्रेंडमध्ये असलेल्या ‘ग्लास स्किन’ संकल्पनेमागील तंत्रज्ञान आणि भारतीय त्वचेसाठी त्याची योग्य अंमलबजावणी कशी करावी, याविषयी माहिती दिली जाईल. पिग्मेंटेशन, ऍक्ने, केस गळती आणि अलोपेशिया यांसारख्या समस्यांवर न्यूट्रास्युटिकल्स व सप्लिमेंट्सची भूमिका याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. सेमिनारमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना प्रमाणपत्र तसेच नोट्स देण्यात येणार असून, सौंदर्य क्षेत्रातील आधुनिक ट्रेंड्स समजून घेण्यासाठी ही संधी उपयुक्त ठरणार आहे.
ठिकाण : ‘सकाळ’ कार्यालय, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर
संपर्क : ९६०७००२२११, ९९२३८७९४४८, ९८८१३७८१०२
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