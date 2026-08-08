एसटी चालक, वाहकांना दुपारीच ड्युटी अलोकेशन कळेल

एसटी कर्मचाऱ्यांना दुपारी ड्युटी वाटप
अश्वजित जानरावः ‘सेवाशक्ती’ संघटनेसोबत चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : राजापूर, लांजा, गुहागर, खेड, मंडणगड एसटी आगारामध्ये वेळेवर कर्तव्यांचे वाटप (ड्युटी अलोकेशन) लावले जात नसल्याने उद्या आपली ड्यूटी काय आहे, हे ग्रामीण भागातील चालक, वाहकांना कळत नाही. त्यामुळे काहीवेळा वाद निर्माण होतात. यावर उपाय म्हणून रोज दुपारी १२ वाजता ड्यूटी अलोकेशन जाहीर करण्याचे आश्वासन रत्नागिरी एसटी विभाग नियंत्रक अश्वजित जानराव यांनी सेवाशक्ती संघर्ष संघटना रत्नागिरी विभागाला दिले
सेवाशक्ती संघर्ष संघटना रत्नागिरी विभागाची बैठक विभाग नियंत्रक जानराव यांच्यासोबत झाली. या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष संतोष बोरकर, उपाध्यक्ष संजीव बने, सचिव वसंत कांबळे, नीलेश आखाडे व आगार पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी ओव्हरटाईमबाबत चर्चा झाली. यामध्ये जादा बेसिक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ड्युटीला वापरले जाते. त्यामुळे महामंडळाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात केले जाते, हे संघटना पदाधिकाऱ्याने पटवून दिले.
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