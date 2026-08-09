रत्नागिरी- उमेर सोलकरला मदतीचा

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उमेर सोलकर
दहावीत यश, आता करायचेय डिझायनिंग
अस्थिव्यंग उमेरची कहाणी ; अडचणीवर करतोय मात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ : जन्मतःच अस्थिव्यंग असलेल्या उमेर अशपाक सोलकर (रा. साखरीनाटे, ता. राजापूर) याने जिद्द, चिकाटी आणि प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर दहावीचे शिक्षण पूर्ण केले. डिझायनिंग क्षेत्रात करिअर करण्याची त्याची इच्छा आहे.
उमेर हा अस्थिव्यंग असल्याने त्याला कधीच चालता आले नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्याचे शिक्षण सुरू ठेवण्यात येणार आहे. उमेरचे वडील रोजंदारीवर माशांच्या जाळ्या विणण्याचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. आई सौ. मेहरून या गृहिणी असून उमेरची संपूर्ण जबाबदारी आणि सेवा त्या एकट्याच सांभाळतात. उमेरला विवाहित बहिण असून भाऊ मोलमजुरी करून कुटुंबाला हातभार लावतो. उमेर आज १६ वर्षांचा असला तरी त्याचे वजन केवळ १४ किलो आहे. तो स्वतःची कोणतीही दैनंदिन कामे करू शकत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी तो आईवरच अवलंबून आहे. लहानपणापासून त्याची आई त्याला रोज उचलून शाळेत घेऊन जात असे आणि शाळा सुटल्यानंतर पुन्हा उचलून घरी आणत असे. त्याची शारीरिक ठेवण इतकी लहान होती की लहान व्हीलचेअरमध्येही तो व्यवस्थित बसू शकत नव्हता.
चौकट
अनंत अडचणी
इयत्ता नववीमध्ये असताना आई त्याला शाळेत घेऊन जात असताना दोघेही पडले. या अपघातात उमेरचा एक पाय दोन ठिकाणी मोडला. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करून पायात रॉड बसवण्यात आला. त्यानंतर त्याला शाळेत नेण्यासाठी दोन व्यक्तींची मदत घ्यावी लागे आणि स्ट्रेचरवरून शाळेत न्यावे लागे.
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स्ट्रेचरवरून परीक्षेला
इयत्ता १० वीमध्ये त्याच्या प्रकृतीचा विचार करून शिक्षकांनी त्याला घरी बसून अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला. एक शिक्षक त्याच्या घरी जाऊन शिकवत होते. दहावीची परीक्षाही त्याने स्ट्रेचरवरून परीक्षा केंद्रात जाऊन रायटरच्या मदतीने दिली. परीक्षा केंद्रात त्याला स्वतंत्र खोली आणि अतिरिक्त २० मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. उमेरला दहावीत ६० टक्के गुण मिळाले.
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