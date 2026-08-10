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रत्नागिरी : भाजपतर्फे सोमवारी तिरंगा बाईक रॅली काढण्यात आली.
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रत्नागिरीत भाजपची
तिरंगा बाईक रॅली
रत्नागिरी, ता. १० : हर घर तिरंगा अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप शहर मंडलाच्यावतीने तिरंगा बाईक रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यात भाजपच्या महिला, पुरुष कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांच्या सूचनेनुसार ही रॅली काढण्यात आली. शहराध्यक्ष दादा ढेकणे यांच्या नेतृत्वाखाली उत्साहपूर्ण वातावरणात रॅली झाली. मारूती मंदिर येथून रॅलीला सुरवात झाली. माळनाका, जयस्तंभमार्गे स्वा. सावरकर चौकमार्गे भाजप जिल्हा कार्यालयापर्यंत रॅली काढण्यात आली. भारत माता की जय, वंदे मातरमच्या जयघोषाने आणि हातात अभिमानाने फडकणारा तिरंगा, दुचाकींवर लावलेले राष्ट्रध्वज यामुळे शहर दुमदुमले. या तिरंगा बाईक रॅलीमध्ये भाजप पदाधिकारी कार्यकर्ते तसेच रत्नागिरी शहरातील देशभक्त नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
या वेळी महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष वर्षा ढेकणे, संयोजक संतोष सावंत, महिला मोर्चा शहराध्यक्ष भक्ती दळी, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष अजिंक्य केसरकर, जिल्हा सरचिटणीस ओंकार फडके, उपाध्यक्ष राजू भाटलेकर, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर, मंदार खंडकर उपस्थित होते.
कोट
रत्नागिरीकरांनी तिरंगा बाईक रॅलीला दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा आपल्या शहरातील राष्ट्रभक्तीची ताकद दाखवणारा आहे. तिरंग्याचा सन्मान आणि राष्ट्रप्रेमाची भावना प्रत्येक भारतीयाच्या मनात सदैव जागृत राहावी, हा या रॅलीचा मुख्य उद्देश होता.
- दादा ढेकणे, शहराध्यक्ष