चिपळूण-वालोपे स्थानकाकडे जाणाऱ्या फुटपाथची स्वच्छता

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चिपळूण : वालोपे येथील रेल्वे स्थानकाच्या पदपथावर वाढलेले गवत कापण्याचे काम सुरू आहे.
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वालोपे स्थानकाकडे जाणाऱ्या
पदपथाची स्वच्छता सुरू
चिपळूण, ता. १३ : येथील वालोपे रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या पदपथावर मोठ्या प्रमाणात झाडी वाढल्यामुळे प्रवाशांना चालताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या संदर्भात ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोकण रेल्वे प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली आहे.
दै. सकाळमध्ये गेल्या आठवड्यात या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध होताच कोकण रेल्वे व्यवस्थापनाने संबंधित विभागाला सूचना देऊन फूटपाथवरील वाढलेली झाडी आणि अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू केले. सध्या पाऊस कमी असल्यामुळे स्वच्छतेच्या कामाकडे रेल्वेकडून लक्ष देण्यात आले आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने झाडांच्या फांद्या छाटणे, वाढलेले गवत काढणे तसेच फूटपाथ स्वच्छ करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या कामामुळे रेल्वेस्थानकाकडे जाणारा मार्ग आता अधिक मोकळा आणि सुरक्षित झाला असून, प्रवाशांना फूटपाथवरून चालणे सोयीचे झाले आहे. विशेषतः सकाळ-संध्याकाळच्या वेळेत होणारी गर्दी लक्षात घेता ही कारवाई प्रवाशांसाठी दिलासादायक ठरली आहे.
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