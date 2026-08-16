‘नशा मुक्त भारत’ची १८ ला राष्ट्रीय ई-शपथ

‘नशा मुक्त भारत’ची
उद्या राष्ट्रीय ई-शपथ
ओरोस, ता. १६ : ‘अमली पदार्थांच्या विळख्यापासून तरुणाईला दूर ठेवत व्यसनमुक्त समाज घडविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘नशा मुक्त भारत अभियान’च्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त मंगळवारी (ता. १८) अमली पदार्थांच्या गैरवापराविरोधात राष्ट्रीय ई-शपथ घेण्यात येणार आहे. या उपक्रमात नागरिकांनी ‘एनएमबीए’ पोर्टलवर ‘नशामुक्त मित्र’ म्हणून नोंदणी करून राष्ट्रीय ई-शपथ घ्यावी,’ असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार देशभर ‘नशामुक्त भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे. तरुणांसह समाजातील विविध घटकांमध्ये अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करणे, नागरिकांना व्यसनापासून दूर ठेवणे आणि नशामुक्त समाजनिर्मितीला चालना देणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. अभियानाच्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त मंगळवारी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी ‘एनएमबीए’वर ‘नशामुक्त मित्र’ म्हणून नोंदणी करावी, तसेच ‘National Pledge Against Drug Abuse’ ही ई-शपथ घेऊन अमली पदार्थांविरोधातील अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अमली पदार्थांच्या व्यसनासंदर्भात मार्गदर्शन किंवा मदतीची आवश्यकता असल्यास १४४४६ या हेल्पलाइन क्रमांकाचा वापर करता येणार आहे.
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