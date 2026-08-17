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राजापूर ः नवोदय विद्यालय येथ बोलताना आमदार किरण सामंत.
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‘विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रविकासात योगदान द्यावे’
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १६ ः शिक्षणासोबतच संस्कार, शिस्त, राष्ट्रप्रेम आणि सामाजिक बांधिलकी जोपासणे आवश्यक आहे. नवोदय विद्यालयातून ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळत असून, विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग समाज व देशाच्या विकासासाठी करावा. त्याचवेळी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण करून विद्यार्थ्यांनी देशाच्या प्रगतीत योगदान द्यावे, असे आवाहन आमदार किरण सामंत यांनी केले.
तालुक्यातील पडवे येथील जवाहर नवोदय विद्यालय येथे मोठ्या उत्साहपूर्ण व देशभक्तीमय वातावरणात स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. या वेळी विद्यालयाचे प्राचार्य नीलेश ठाकूर, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मुन्ना खामकर, जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती अजित नारकर, विलास अवसरे, गणेश लाखण, उपसरपंच संतोष तांबे आदी उपस्थित होते.
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