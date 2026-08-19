बाजारात उपवासाच्या साहित्याला मागणी

श्रावणात चिपळूण बाजारपेठ फुलली
उपवासाच्या पदार्थांना मागणी; केळीच्या पानाचीही आवक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः श्रावण महिन्याला सुरुवात झाल्याने चिपळूण शहरातील बाजारपेठेत उपवासाच्या पदार्थांना आणि पूजेसाठी लागणाऱ्या साहित्याला मागणी वाढली आहे. साबुदाणा, शेंगदाणे, भगर यासह उपवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध पदार्थांची खरेदी वाढली असून, व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाला चांगली चालना मिळत आहे.
श्रावण महिन्यात विविध धार्मिक सण, पूजा आणि व्रतवैकल्यांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे उपवासासाठी लागणाऱ्या पदार्थांची मागणीही वाढते. चिपळूणच्या बाजारपेठेत किरकोळ तसेच घाऊक विक्रेत्यांकडे साबुदाणा, शेंगदाणे, भगर यांसह उपवासासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याची खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे. श्रावणातील धार्मिक कार्यक्रम आणि धार्मिक विधींमुळे केळीच्या पानांनादेखील मागणी वाढली आहे. चिपळूण परिसरासह ग्रामीण भागातून बाजारात केळीची पाने विक्रीसाठी आणली जात आहेत. पारंपरिक पद्धतीने भोजन वाढण्यासाठी तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये केळीच्या पानांचा वापर केला जात असल्याने त्यांची विक्री वाढली आहे. श्रावणातील पुढील सण आणि धार्मिक कार्यक्रमांमुळे केळीच्या पानांसह उपवासाच्या साहित्याला मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे. श्रावणामुळे बाजारपेठेत धार्मिक साहित्याबरोबरच उपवासाच्या पदार्थांची उलाढाल वाढल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
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