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जितेंद्र चव्हाण
मनसेच्या मध्य रत्नागिरी
जिल्हाध्यक्षपदी जितेंद्र चव्हाण
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १९ ः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जुने कार्यकर्ते जितेंद्र चव्हाण यांच्यावर मनसे पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा मध्य रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. गेल्या काही काळापासून सक्रिय राजकारणापासून दूर असलेल्या चव्हाण यांच्या या पुनर्नियुक्तीमुळे मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
मनसेच्या स्थापनेपासूनच राज ठाकरे यांचे निष्ठावंत शिलेदार म्हणून ओळखले जाणारे जितेंद्र चव्हाण यांनी स्थानिक पातळीवर अनेक जनआंदोलने उभारली आहेत. यादववाडी पूल आणि कडवई रेल्वेस्थानक यांसारख्या प्रमुख नागरी समस्यांवर सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी ते प्रश्न तडीस नेले. त्यामुळे एक लढवय्या आणि धडपडी नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पक्षातील अंतर्गत कुरघोड्यांमुळे नाराज होऊन त्यांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. या काळात संघटनेत काहीशी मरगळ आली आणि त्यांचे काही सहकारी अन्य पक्षांत गेले; मात्र चव्हाण यांनी मनसेशी असलेली निष्ठा कायम ठेवत इतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला नाही.
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