चार महिन्यांपासून वृद्धाचे
सात-बारासाठी हेलपाटे
वैभव नाईक : ‘महसूल’कडून टाळाटाळ
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २५ : त्रिंबक देऊळवाडी येथील ८२ वर्षीय वृद्ध शेतकरी हरिश्चंद्र लाडोबा परब हे चार महिन्यांपासून आपल्या जमिनीचा सातबारा, आठ-अ आणि फेरफार उतारा मिळवण्यासाठी त्रिंबक तलाठी कार्यालयाचे फेरे मारत आहेत. मात्र, महसूल विभागाकडून त्यांना कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत माजी आमदार तथा जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक यांनी राज्य सरकारच्या ‘शासन आपल्या दारी’ आणि महसूलच्या ‘समाधान’ शिबिरांवर टीका केली आहे.
नाईक म्हणाले, ‘‘आज संपूर्ण जिल्ह्यात परब यांच्यासारखे अनेक शेतकरी, नागरिक त्रस्त आहेत. महसूल विभागात फेरफार नोंदी, वारस तपास, सात-बारा दुरुस्ती, जातीचे दाखले, तसेच भूमी अभिलेख विभागातील जमिनीचे नकाशे आणि मोजणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महसूल विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले असून पैसे दिल्याशिवाय नागरिकांना कोणताही दस्तऐवज मिळत नाही. हे सत्ताधाऱ्यांचे पूर्णपणे अपयश आहे.’’ दरम्यान, कुडाळ आणि मालवण तालुक्यातील ज्या नागरिकांची महसूल विषयक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांच्या न्यायासाठी स्वतः कुडाळ आणि मालवण प्रांताधिकाऱ्यांची वेळ घेऊन एकत्रित बैठक घेऊ. या बैठकीची तारीख लवकरच जाहीर करू, असेही श्री. नाईक यांनी स्पष्ट केले.
---
तलाठ्याकडून दुर्लक्ष!
हरिश्चंद्र परब यांना आपली जमीन दुसऱ्याच्या नावावर झाल्याचा संशय असल्याने त्यांनी तलाठी यांच्याकडे सातबारा, आठ-अ आणि फेरफार उताऱ्यासाठी अर्ज केला होता. चार महिन्यांपासून ते पाठपुरावा करत असूनही त्यांना कागदपत्रे मिळाली नाहीत. १५ दिवसांपूर्वी परब यांनी नाईक यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली होती. त्यावेळी नाईक यांनी स्वतः त्रिंबक तलाठ्यांना फोन करून कागदपत्रे तात्काळ देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीही ‘आज देतो, उद्या देतो’ असे सांगत तलाठ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
--
शिबिरे फोटोसेशनसाठी?
नाईक म्हणाले, ‘‘एकीकडे महायुती सरकार ‘शासन आपल्या दारी’ आणि ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानां’तर्गत महसूल समाधान शिबिर आयोजित करत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या शिबिरांना हजेरी लावत आहेत. मात्र, दुसरीकडे हरिश्चंद्र परब यांच्यासारख्या ८२ वर्षांच्या सामान्य वृद्धाला चार-चार महिने सातबारा मिळत नसेल, तर ही शिबिरे काय कामाची? ही शिबिरे केवळ फोटोसेशनसाठी घेतली जातात का?’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.