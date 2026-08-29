खेड - पाईप क्लीनरपासून आकर्षक फुले बनविण्याचे महिलांना प्रशिक्षण

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खेडः येथे प्रशिक्षणात फुले बनवताना महिला.
काही सुखद - लोगो
कौशल्याला मिळाली रोजगाराची जोड
खेड पालिकेचा पुढाकार; महिलांना मोफत प्रशिक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २९ ः येथील नगर पालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्यावतीने शहरातील महिलांसाठी पाईप क्लीनरपासून आकर्षक फुले बनवण्याचे मोफत प्रशिक्षण नगर परिषदेच्या सभागृहात पार पडले. महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, या उद्देशाने आयोजित या शिबिराला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
खेडमधील या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन नगराध्यक्षा माधवी बुटाला यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी उपनगराध्यक्ष सतीश चिकणे यांच्यासह नगरसेवक व पालिकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी प्रशिक्षक समीक्षा जाधव यांनी पाईप क्लीनरचा वापर करून विविध प्रकारची आकर्षक व सुंदर फुले कशी तयार करावीत, याचे प्रात्यक्षिकासह सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच घरगुती वापरातील टाकाऊ वस्तूंपासून शोभेच्या टिकाऊ वस्तू कशा बनवाव्यात, याचेही धडे त्यांनी दिले. या प्रशिक्षणात खेड शहर परिसरातील सुमारे ४० महिलांनी हिरिरीने सहभाग घेतला. उपस्थित महिलांनी टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनवून घरगुती पातळीवर गृहउद्योग उभारण्याचा मानस व्यक्त केला. हे प्रशिक्षण यशस्वी करण्यासाठी पालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नगरपालिकेने अशा प्रकारची रोजगाराभिमुख आणि कौशल्यविकास प्रशिक्षण शिबिरे सातत्याने आयोजित करावीत, अशी अपेक्षा सहभागी महिलांनी व्यक्त केली.
कोट
या प्रशिक्षणाचा उपयोग आगामी गणेशोत्सवामध्ये घरगुती मखर आणि गणेश सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणावर होईल. पाईप क्लीनरसारख्या साध्या वस्तूपासून इतक्या सुंदर आणि विविधांगी कलाकृती बनवता येतात, याचे उत्तम ज्ञान या शिबिरातून मिळाले.
- समिधा चिकणे, सहभागी महिला
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