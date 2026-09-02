लांजा - आरगावच्या रेयांश खामकरला 5 पदके

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रेयांश खामकर
एशियन स्कूल स्विमिंग स्पर्धेत
आरगावच्या खामकरला ५ पदके
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २ ः तालुक्यातील आरगाव येथील रेयांश खामकर याने थायलंड येथे झालेल्या एशियन ओपन स्कूल स्विमिंग चॅम्पियनशिप बँकॉक या स्पर्धेत चार रौप्य आणि एक कास्य अशा एकूण ५ पदकांची कमाई केली.
एशियन ओपन स्कूल स्विमिंग स्पर्धा २९ आणि ३० ऑगस्ट रोजी पार पडली. या स्पर्धेत रेयांशने २५ मीटर बटरफ्लाय, ५० मीटर बटरफ्लाय, ५० मीटर बॅकस्ट्रोक आणि ५० मीटर फ्रीस्टाइल प्रकारात रौप्यपदक तर १०० मीटर फ्रीस्टाइल जलतरण स्पर्धेत कास्यपदक पटकावले. रेयांशला स्टारफिश स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे प्रशिक्षक कैलास आखाडे यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. लहान वयात त्याने जलतरण स्पर्धा गाजवली आहे. जलतरणमधील चमकदार कामगिरीची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने यापूर्वीच नोंद घेतलेली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते देखील रेयांशचा सत्कार करण्यात आला होता. गतवर्षी सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या सागरी जलतरण स्पर्धेत अवघ्या ७ वर्षे २ महिन्याच्या रेयांशने अरबी समुद्रात ३० किलोमीटरचे अंतर ७ तास ३० मिनिटे ११ सेकंदात पूर्ण केले होते. अशी कामगिरी करणारा जगातील सर्वात लहान जलतरणपटू होण्याचा विश्वविक्रम त्याने केला आहे. त्याचे पंचायत समिती सदस्य चंद्रकांत तथा दादा खामकर, भाजपा तालुकाध्यक्ष शैलेश खामकर, जिल्हा बँक संचालक महेश खामकर यांनी अभिनंदन केले आहे.
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