गणित-विज्ञानात रत्नागिरी तालुका आघाडीवर

गणित-विज्ञानात रत्नागिरी आघाडीवर
डॉ. नारळीकर समृद्धी कार्यक्रम; अध्ययनात १,३२२ विद्यार्थ्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : विद्यार्थ्यांमध्ये गणित आणि विज्ञान विषयांची आवड निर्माण करण्यासाठी आणि अध्ययन समृद्धीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या ‘डॉ. जयंत नारळीकर गणित आणि विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमा’त रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळांनी उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. ६ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जिल्हाभरातील शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत मोठी वाढ झाली असून, यात रत्नागिरी तालुक्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे तर संगमेश्वर तालुक्याने द्वितीय स्थान कायम ठेवले आहे.
शिक्षण विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात एकूण १ हजार ८९५ शाळांपैकी ७९ टक्के शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली असून, एकूण ५४ हजार १५२ पटसंख्येपैकी ३३ हजार ८१५ म्हणजे ६२ टक्के विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात नोंदणी केली आहे. यापैकी १ हजार ३२२ विद्यार्थी प्रत्यक्ष अध्ययनात सक्रिय सहभागी झाले आहेत. हे प्रमाण दोन टक्के आहे. शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी घेतलेल्या प्रयत्नांमुळे ही नोंदणी यशस्वी झाली आहे. आता केवळ नोंदणीपुरते मर्यादित न राहता नोंदणीकृत प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणित व विज्ञानाच्या अध्ययनात प्रत्यक्ष ‘सक्रिय’ सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व तालुक्यांमध्ये विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.
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तालुका*एकूण शाळा*पटसंख्या*नोंदणीकृत विद्यार्थी*सक्रिय विद्यार्थी
रत्नागिरी* २९६* ११,३०५* ८,८५९* ६८१
संगमेश्वर* २८३* ६,२२३* ४,८७६* १४६
गुहागर* १५८* ४,७८१* २,५६९* ११२
मंडणगड* ११५* २,८७९* १,५८६* ४६
राजापूर* २५६* ६,१७५* ४,२४२* ९७
लांजा* १६१* ४,९१२* २,८०९* १७
चिपळूण* २३३* ६,६५४* ४,०८६* ९१
खेड* २२०* ५,२०८* २,४०५* ३७
दापोली* १७३* ६,०१५* २,३८३* ९५
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