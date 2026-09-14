देवरुखमध्ये धोकादायक यू-टर्नवर बहिर्वक्र आरसे

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देवरुख ः शहरातील धोकादायक यू-टर्न.
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धोकादायक रस्त्यावर बहिर्वक्र आरसे
अक्षय झेपले यांचा उपक्रम ; देवरुखकरांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
देवरुख, ता. १४ ः शहरातील वॉर्ड क्रमांक १० मधील धोकादायक ‘यू-टर्न’वर सतत होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासकीय मंजुरीची प्रतीक्षा न करता नगरसेवक अक्षय अजय झेपले यांनी स्वखर्चातून ‘कॉन्व्हेक्स आरसे’ (बहिर्वक्र आरसे) बसवून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यामुळे वाहनचालक, पादचारी व ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
देवरूख शहरात काही ठिकाणी धोकादायक वळणावर समोरून येणारी वाहने स्पष्ट दिसत नसल्याने सातत्याने अपघाताचा धोका निर्माण होत होता. वाहनचालकांसह ज्येष्ठ नागरिक आणि पादचाऱ्यांनाही या ठिकाणी जीव मुठीत धरून मार्गक्रमण करावे लागत होते. यू-टर्नवर अचानक समोरून येणारे वाहन दिसत नसल्याने दुचाकी, चारचाकी तसेच मोठ्या वाहनांच्या चालकांसमोर अपघाताचे संकट होते. आता दोन्ही दिशांनी येणारी वाहने आरशांच्या माध्यमातून स्पष्टपणे दिसणार असल्याने वाहनचालकांना सुरक्षितपणे वळण घेणे शक्य होणार आहे. विशेषतः पादचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मनातील भीतीही कमी झालेली आहे. ‘जनतेची सुरक्षितता हीच खरी जबाबदारी’ या भावनेतून नगरसेवक अक्षय झेपले यांनी स्वतःच्या खर्चातून केलेल्या या कामाचे वॉर्ड क्रमांक १० मधील नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.
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अपघातांना बसणार आळा
धोकादायक वळणावरील समोरून येणारी वाहने बहिर्वक्र आरशामध्ये दिसत असल्याने अपघातांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. याबाबत नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
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