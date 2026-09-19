रत्नागिरी- युपीआय पेमेंटवरील शुल्काचा पुनर्विचार करा

‘यूपीआय’वरील शुल्काचा पुनर्विचार करा
ग्राहक पंचायत ः एमडीआर शुल्क कमी करावे
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआय व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट व्यावसायिक व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू केला जाणार आहे. मात्र, या शुल्काचा कोणताही अतिरिक्त भार सामान्य ग्राहकांवर पडणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. तरीही हे शुल्क कमी करावे, अन्यथा व्यापारी वर्ग हा भार ग्राहकांवर ढकलतील, अशी भीती ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन यांनी व्यक्त केली.
ग्राहकांवर यूपीआय शुल्काचा फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वित्त मंत्रालयाने पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि यूपीआय इकोसिस्टीममधील इतर घटकांशी चर्चा सुरू केली आहे. व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करत नाहीत ना, यावर कडक लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार एक विशेष मॉनिटरिंग सिस्टीम तयार करत आहे, ही चांगली गोष्ट असल्याचे वैशंपायन यांनी सांगितले.
कोणतीही व्यवस्था ठोस आर्थिक आधाराशिवाय कायमस्वरूपी चालू राहणार नाही याची जाणीव आम्हाला असून शासनाने लागू केलेले शुल्क ग्राहकावरच पडणार असल्याने शुल्क कमी ०.४ पेक्षाही कमी करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यापारी यूपीआय ऐवजी रोख व्यवहार होण्यासाठी प्रयत्न करणार हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण पाहता शुल्क मर्यादा १५० रुपयांपर्यंत आणि ०.२ एवढी असणे ग्राहक हिताचे ठरेल, असे मत ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन यांनी मांडले आहे.
चौकट १
ग्राहकांकडूनच वसुलीची शक्यता
७५,००० किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी एमडीआर शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपये इतके मर्यादित असेल. हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांना (मर्चंट) द्यावे लागेल, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय सेवा नेहमीप्रमाणेच मोफत राहील, असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र व्यापारी लोक हे शुल्क सामान्य नागरिकांकडूनच वसूल करण्याची शक्यता अधिक असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.