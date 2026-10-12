लक्ष्मी वात्सल्य संस्थेचा ''ताटापलीकडील श्राद्ध'' उपक्रम

पितृस्मरणाचा सेवाभावी जागर
‘लक्ष्मी वात्सल्य’चा उपक्रम; अन्नदान, शाळेला मदत
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १२ : आई-वडिलांचे स्मरण केवळ धार्मिक विधींपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांच्या संस्कारांना समाजसेवेच्या माध्यमातून जिवंत ठेवण्याचा संवेदनशील आणि अनुकरणीय उपक्रम लक्ष्मी वात्सल्य संस्थेने राबवला आहे. संस्थेचे अध्यक्ष, निखिल लॉजिस्टिक्सचे मालक तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे रत्नागिरी दक्षिण जिल्हा संपर्कप्रमुख व वडाळा विधानसभा प्रमुख सुरेश कदम यांनी पितृपक्षात आई-वडिलांच्या पुण्यस्मरणाचे औचित्य साधून ‘ताटापलीकडील श्राद्ध’ हा उपक्रम राबवला.
आई-वडिलांनी दिलेले संस्कार आणि शिकवलेली माणुसकी समाजाच्या उपयोगी पडावी या भावनेतून सुरेश कदम यांनी प्रथम आपल्या आई-वडिलांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन केले. त्यानंतर पंचक्रोशीतील नागरिकांसाठी महाप्रसादाचे (अन्नदान) आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी उपस्थित जोडप्यांना आई-वडिलांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ भेटवस्तू देऊन त्यांच्या आठवणींना भावपूर्ण उजाळा देण्यात आला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला हातभार लागावा, या उद्देशाने लक्ष्मी वात्सल्य संस्थेच्या वतीने माध्यमिक विद्यालय (सोनवडे) या शाळेला २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत सुपूर्द करण्यात आली. तसेच ‘निव्याचा राजा’ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला जनरेटर भेट देऊन सांस्कृतिक उपक्रमाला पाठबळ दिले. क्रीडा स्पर्धा, भजन स्पर्धा, टिपरी नृत्य स्पर्धा आणि पंढरपूर वारी अशा विविध उपक्रमांतून लक्ष्मी वात्सल्य संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्रांत सातत्याने योगदान देत आहे.
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