नदीत बुडून मृत्यू झालेल्या तिसऱ्या युवकाचा मृतदेह चौथ्या दिवशी हाती : अ
विसर्जनावेळी बुडालेल्या
तरुणाचा मृतदेह हाती
शहापूर, ता. ९ : अनंत चतुर्दशीदिवशी शनिवारी (ता. ६) गणपती विसर्जनादरम्यान आसनगावजवळील मुंढेवाडी येथे भारंगी नदीत बुडालेल्या कुलदीप जाखेरे या तरुणाचा मृतदेह अथक शोधमोहिमेनंतर आज (मंगळवार) चौथ्या दिवशी दुपारी बचाव पथकाच्या हाती लागला. घटनास्थळापासून तब्बल पाच किलोमीटरवर भातसा नदीत हिव व अंदाड या दोन गावांच्या परिसरात मृतदेह आढळला.
आसनगावजवळील मुंढेवाडी येथील शिवतेज मित्रमंडळाच्या गणपती विसर्जनाच्या आरतीदरम्यान भारंगी नदीत पोहायला गेलेल्या दत्तू लोटे या तरुणाला वाचवण्यासाठी चार तरुणांनी एका पाठोपाठ उड्या मारल्याने पाचही तरुण बुडाल्याची घटना शनिवारी घडली होती. त्यामध्ये रामनाथ घारे व भगवान वाघ यांना वाचविण्यात जीवरक्षक पथकाला यश आले, तर प्रतीक मुंढे याचा शनिवारी मृतदेह मिळाला होता. ‘एनडीआरएफ’ व जीवरक्षक पथकाला दत्तू लोटे याचा मृतदेह रविवारी मिळून आला होता. दरम्यान, शनिवारी सायंकाळपासून कुलदीप जाखेरे याचा बचाव पथक शोध घेत होते. तब्बल चौथ्या दिवशी बचाव पथकाच्या हाती कुलदीपचा मृतदेह लागला. घटनास्थळापासून सुमारे पाच किलोमीटरवर हिव व अंदाड गावांच्या परिसरात कुलदीपचा मृतदेह भातसा नदीत आढळला.
