उदय सामंत
ग्रामपंचायत ते मुंबई महापालिकेपर्यंत
महायुतीचीच सत्ता ः उदय सामंत
पुणे, ता. ११ : ‘‘आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रच लढणार आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समितीपासून थेट मुंबई महापालिकेत महायुतीचीच सत्ता येणार आहे. पुणे महापालिकेवर भगवा फडकवायचा आहे. किती जागा लढवायच्या, हे गुलदस्त्यात ठेवले आहे. स्वतंत्र की युती करून लढायचे, हे एकत्र बैठकीत ठरेल. युती झाली तर आम्ही ती संख्या जाहीर करू,’’ असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे स्पष्ट केले.
पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामंत यांनी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) पक्षाचा संघटनात्मक आढावा सारसबागेसमोरील पक्ष कार्यालयात घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असतील तर चांगली गोष्ट आहे; मात्र, ठाकरे बंधू असो की इतर कोणीही असो, सत्ता मात्र आमचीच येणार आहे. कारण, एकनाथ शिंदे यांचे नाणे खणखणीत आहे. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीतही वर्चस्व सिद्ध केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाने स्वबळाचा नारा दिला, तर त्यात काहीही वावगे नाही; मात्र राज्यात या निवडणुकीसाठी महायुतीतील तीनही पक्ष एकत्रच लढणार आहेत. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे घेतील.’’
सामंत म्हणाले
- ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने काहीही फरक पडत नाही
- त्यांच्या एकत्र येण्याचा महायुतीला कोणताही फटका बसणार नाही
- लोक त्यांना स्वीकारतही नाहीत व ते बंधू एकत्रच संपणार आहेत
- राज ठाकरे यांना कोणी चारवेळा भेटले असेल, तर मीही पाच वेळा भेटलोय
