74773
गांधीनगर (गुजरात) ः ‘खाद्य खुराक’ प्रदर्शनाला यापूर्वी मिळालेला प्रतिसाद.
‘खाद्य खुराक’ प्रदर्शन सोमवारपासून
जागतिक स्तरावर खाद्य क्षेत्रात एक लाख स्वयंरोजगार निर्माण होणार
पुणे, ता. ८ ः देशातील अन्न उद्योगाच्या उन्नतीसाठी ‘खिमाशिया असोसिएट्स’च्या वतीने आयोजित करण्यात येत असलेला ‘खाद्य खुराक’ हे प्रदर्शन येत्या सोमवारपासून (ता. १५) सुरू होणार आहे. १५ ते १८ डिसेंबरदरम्यान गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये असलेल्या हेलिपॅड मैदान येथील आंतरराष्ट्रीय स्थळ परिसरात हे २२ वे प्रदर्शन पार पडणार आहे.
भारतासह अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, यूएई, तैवान, सीरिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, सिंगापूर, नेपाळ, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रान्स, श्रीलंका, इजिप्त, कॅनडा, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, थायलंडसह २२ देशांतील प्रतिनिधी प्रदर्शनाला भेट देतील. प्रदर्शनात पाककृतींचे थेट प्रदर्शन, ग्रँड मास्टर केक, सुपर शेफ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा असेल.
अन्न आणि आतिथ्य उद्योगातील दर्जेदार उपकरणे, यंत्रसामग्री, उत्पादने आणि सेवा, अॅक्सेसरीज आणि साहाय्यक वस्तू पर्यटकांची आवड वाढवतील. प्रदर्शनात भारत आणि परदेशातील एक हजार ४०० हून अधिक स्टॉल आणि दहा हजारांहून अधिक यंत्रसामग्री आणि उत्पादने प्रदर्शित केली जातील. या प्रदर्शनाचे ध्येय भारतातील अन्न क्षेत्रात एक लाख स्वयंरोजगार निर्माण करणे आहे. स्वच्छ आणि स्वच्छ अन्न, अन्न सुरक्षा शिक्षण, भारतातील अन्न ही या वर्षीच्या कार्यक्रमाची थीम असेल.
या क्षेत्रांवर लक्ष
प्रदर्शनाच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय, आइस्क्रीम, पेये, हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्, बेकरी, केटरर्स, मिठाई, फरसाण, खाद्यतेल, मिठाई, गोड कँडी युनिटस्, गृहउद्योग, आयुर्वेद, आरोग्य अन्न, अन्न घटक, सेंद्रिय अन्न, मसाले उद्योग, अन्न प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या वनस्पती, यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादक, संरक्षक, अन्न रंग, एसेन्स, सुगंध यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
