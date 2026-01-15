‘एआय मास्टरक्लास’ प्रशिक्षण
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवसायी प्रगती साधू इच्छिणाऱ्या प्रोफेशनल्स आणि उद्योजकांसाठी ‘एआय मास्टरक्लास’ हे प्रशिक्षण १७ जानेवारी रोजी आयोजिले आहे. यामध्ये ChatGPT आणि इतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर करून आपल्या व्यवसायासाठी उपयुक्त माहिती, कल्पना आणि रणनीती कशा तयार करायच्या तसेच आकर्षक बिझनेस प्रेझेंटेशन, मार्केटिंग मटेरिअल (जाहिराती, कॅम्पेन कंटेंट), सोशल मीडियासाठी पोस्ट्स, रिपोर्ट तयार करण्याचे कौशल्य, बिझनेस मॉडेल्स तयार करण्याच्या पद्धती आदी बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. रिअल-लाइफ केस स्टडीज आणि लाइव्ह अॅक्टिव्हिटीजद्वारे प्रत्यक्ष अनुभवाला यामध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. प्रशिक्षणातून सहभागींची उत्पादकता वाढेल, कमी वेळेत अधिक काम पूर्ण करता येईल आणि व्यवसायातील मार्केटिंग, सेल्स व कस्टमर सर्व्हिसमध्ये वेगाने प्रगती साधता येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून स्पर्धेत पुढे जाण्याची ही संधी उपयुक्त आहे.
आयात-निर्यात व्यवसाय प्रशिक्षण
आजच्या स्पर्धात्मक आणि जागतिकीकरणाच्या युगात व्यापाराला सीमारेषा राहिलेल्या नाहीत. भारतीय उत्पादने जगभरात पोहोचू शकतात, फक्त योग्य मार्गदर्शन, नियोजन आणि धोरणे असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर १७ जानेवारीपासून सहा दिवसांचे ‘आयात-निर्यात व्यवसाय संधी व व्यवस्थापन’ हे प्रशिक्षण आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात EXIM धोरण, IncoTerms, शिपिंग आणि कंटेनर व्यवस्थापन, दररचना व आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक, तसेच पॅकेजिंग, लेबलिंग, डिजिटल टूल्स आणि सरकारी योजना यावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेल. वाटाघाटी करण्याच्या कौशल्यापासून ते आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता कशी करावी या सर्व बाबींचा प्रशिक्षणात समावेश असणार आहे. स्टार्टअप्स, लघुउद्योजक, व्यापारी आणि नवउद्योजक यांच्यासाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
पॅकेजिंग तंत्रज्ञान उद्योग कार्यशाळा
प्रक्रिया केलेले सर्व प्रकारचे खाद्यपदार्थ, शेतमाल असो वा दूध किंवा पाणी अशा सर्व प्रकारच्या उत्पादनांची पॅकिंग करण्यासाठी पेपर, कोरुगेटेड बॉक्स, लाकूड, प्लास्टिक इ. विविध प्रकारचे पॅकेजिंग मटेरिअल लागत असून बाजारात याची प्रचंड मागणी आहे. हे मटेरिअल कसे तयार करतात, त्यासाठी कोणती अद्ययावत यंत्रे लागतात, छोटी पॅकेजिंग इंडस्ट्री सुरू करण्यासाठी आवश्यक भांडवल इ. विषयी सविस्तर माहिती करून देणारा ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम १७ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. यात पॅकेजिंग उद्योगातील वाढत्या संधी, विविध प्रकारच्या मटेरिअलची ओळख, लागणारी यंत्रे, छोटे पॅकेजिंग युनिट सुरू करण्यासाठी आवश्यक बाबी इ. विषयी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. ज्यांना पॅकेजिंग इंडस्ट्रीमध्ये स्टार्टअप करायचे आहे तसेच ज्यांचे पॅकेजिंग युनिट असून त्यांना यातील अद्ययावत तंत्रज्ञान जाणून घ्यावयाचे आहे इ. साठी ही कार्यशाळा फायदेशीर आहे.
डिजिटल मार्केटिंग व एआय तंत्रज्ञान कार्यशाळा
डिजिटल युगातील वाढती संधी लक्षात घेऊन ‘डिजिटल मार्केटिंग व एआय तंत्रज्ञान’ या विषयावरील ऑनलाइन कार्यशाळा १७ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. डिजिटल मार्केटिंगसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर शिकवून सहभागींच्या करिअरला नवी दिशा देणे, हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश आहे. आजच्या स्पर्धात्मक काळात डिजिटल मार्केटिंग आणि एआय ही सर्वाधिक मागणी असलेली कौशल्ये मानली जात असून ही कार्यशाळा विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे युवक, व्यावसायिक उद्योजक यांच्यासाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. कार्यशाळेत ग्राफिक डिझाईन, सोशल मीडिया मार्केटिंग (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन), गुगल अॅड्सद्वारे जाहिरात, वेबसाइट तयार करणे, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, तसेच विविध एआय टूल्सचा प्रभावी वापर शिकवला जाणार आहे. एकूण ३५ पेक्षा अधिक मॉड्युल्सद्वारे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. कार्यशाळा पूर्ण केल्यानंतर सहभागींसाठी इंडस्ट्री-रेडी डिजिटल स्किल्स, एआय आधारित प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग, प्रमाणपत्र तसेच नोकरी व करिअर संधींसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ८९५६३४४४७१
