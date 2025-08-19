कोकण

Pali News : पाली-अंबा नदी पुल जोड रस्त्याच्या सखल भागात पाणी भरल्याने वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावरील वाहतूक बंद

मुसळधार पावसामुळे मंगळवारी (ता.19) दुपारी वाकण पाली खोपोली राज्य महामार्गावरील पाली अंबा नदी पुलाच्या जोडरस्त्यावर सखल भागात पाणी भरले.
पाली - मुसळधार पावसामुळे मंगळवारी (ता.19) दुपारी वाकण पाली खोपोली राज्य महामार्गावरील पाली अंबा नदी पुलाच्या जोडरस्त्यावर सखल भागात पाणी भरल्याने दोन्ही बाजूची वाहतूक बंद झाली. परिणामी प्रवासी व वाहक चालक यांचे हाल झाले.

