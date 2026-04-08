कोकण

Kankavali News : वाहत गेलेले चप्पल बेतले जीवावर; शिवडाव-जाधववाडीच्या युवकाचा गड नदीत बुडून मृत्‍यू

उत्कर्षचे एक चप्पल नदीपात्रात पडले. चप्पल पडलेल्‍या भागात पाणी कमी असल्‍याचे समजून उत्कर्ष चप्पल काढण्यासाठी नदीपात्रात उतरला. आणि....
Uatkarsh jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली - नदीत वाहत चाललेले चप्पल काढण्यास नदीपात्रात उतरलेल्‍या युवकाचा बुडून मृत्‍यू झाला. उत्कर्ष मनोहर जाधव (वय १७, रा. शिवडाव जाधववाडी) असे त्याचे नाव असून, आज दुपारी दीडच्या सुमारास सांगवे-शिवडाव हद्दीवरील गड नदीपात्रात ही घटना घडली.

Related Stories

No stories found.