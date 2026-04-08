कणकवली - नदीत वाहत चाललेले चप्पल काढण्यास नदीपात्रात उतरलेल्या युवकाचा बुडून मृत्यू झाला. उत्कर्ष मनोहर जाधव (वय १७, रा. शिवडाव जाधववाडी) असे त्याचे नाव असून, आज दुपारी दीडच्या सुमारास सांगवे-शिवडाव हद्दीवरील गड नदीपात्रात ही घटना घडली..कणकवली कॉलेजमध्ये अकरावी सायन्समध्ये शिकणारा उत्कर्ष जाधव आणि त्याचे दोन मित्र आज दुपारी दुचाकी घेऊन कणकवलीहून शिवडावच्या दिशेने जात होते. कणकवली-कनेडी मार्गावरून ते सांगवे रामेश्वर मंदिरालगतच्या कच्या रस्त्यावरून त्यांनी गड नदीपात्रातील मातीच्या बंधाऱ्यावरून दुचाकी नेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मातीवरून दुचाकी घसरली आणि बंधाऱ्यावरच पडली..उत्कर्षचे एक चप्पल नदीपात्रात पडले. चप्पल पडलेल्या भागात पाणी कमी असल्याचे समजून उत्कर्ष चप्पल काढण्यासाठी नदीपात्रात उतरला. त्याचे दोन मित्र बंधाऱ्यावरच उभे होते. चप्पल वाहत ज्या ठिकाणी गेले तेथे खोल खड्डा होता. त्याचा अंदाज उत्कर्षला आला नाही. चप्पल काढण्याच्या प्रयत्नात तो नदीपात्रातील खड्ड्यात पडला आणि बुडाला..ही बाब समजताच त्याच्या दोन मित्रांनी आरडाओरड करून याबाबतची माहिती स्थानिकांना दिली. काही वेळाने स्थानिकांनी तातडीने नदीपात्रात उतरून बुडालेल्या उत्कर्ष जाधव याला पात्राबाहेर काढले. त्यानंतर रुग्णवाहिकेतून तातडीने कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी उत्कर्ष याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले.दुपारी उत्कर्ष याचा मृतदेह उपजिल्हा रग्णालयात शवविच्छेदनासाठी आणला होता. शिवडाव गावातील ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती. या अपघाती मृत्यूने सर्वच शोकाकुल झाले होते. उत्कर्ष याच्या मागे आई, वडील, बहीण, आजी, आजोबा असा परिवार आहे..कुटुंबाचा आक्रोश...उत्कर्ष हा कणकवली महाविद्यालयामध्ये अकरावी सायन्स वर्गात शिकत होता. आज तो दोन मित्रांसह शिवडाव या गावी निघाला होता. शिवडाव रामेश्वर मंदिराच्या मागील बाजूस नदीपात्रात पूल उभारणीसाठी तात्पुरता बंधारा बांधला आहे. याच बंधाऱ्यावरून उत्कर्ष आणि त्याचे दोन मित्र दुचाकी घेऊन जात होते. बंधाऱ्यावरून जाताना उत्कर्षच्या ताब्यातील दुचाकी घसरली. यामध्ये उत्कर्षची चप्पल नदीपात्रात पडली. हीच चप्पल आणण्यास उत्कर्ष नदीत उतरला. मात्र, तो नदीपात्रातील खोल पाण्यात बुडाला.