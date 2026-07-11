Raigad News: मित्रांसोबत फिरायला गेला अन् काळाने घातला घाला; पालीजवळ विहिरीत बुडून तरुणाचा मृत्यू

-अमित गवळे पाली: सुधागड तालुक्यात शनिवारी (ता. 11) सायंकाळी एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. रासळ ग्रामपंचायत हद्दीतील रामवाडी येथे एका 21 वर्षीय तरुणाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. यामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.विघ्नेश सुरेश तेलंगे, वय २१ वर्षे, राहणार रामवाडी, असे मृत तरुणाचे नाव आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, विघ्नेश हा त्याच्या चार मित्रांसोबत रामवाडी या आपल्या गावी आला होता. यावेळी ते गावाजवळील एका विहिरीवर गेले होते. तिथे पाण्याचा अंदाज न आल्याने आणि विहीर पाण्याने भरलेली असल्याने विघ्नेशचा विहिरीत बुडून मृत्यू झाला..या घटनेची माहिती मिळताच पाली पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, विहिरीचा खोलपणा आणि सध्या चालू असलेल्या पावसामुळे विहिरीत गढूळ पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर साठा होता. यामुळे स्थानिक लोकांना शोध घेणे कठीण जात होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रशासनाने कोलाड येथील आपत्कालीन रेस्क्यू टीमला पाचारण केले. .कोलाडहून आलेल्या रेस्क्यू टीमने घटनास्थळी पोहोचताच युद्धपातळीवर शोधमोहीम राबवली. गढूळ पाण्यामुळे आणि विहिरीच्या खोलीमुळे अडचणी येत असतानाही, अथक प्रयत्नांनंतर रेस्क्यू टीमला विघ्नेशचा मृतदेह शोधून विहिरीबाहेर काढण्यात यश आले..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...या दुर्दैवी घटनेची नोंद पाली पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. घटनेचा पुढील तपास पाली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक उत्तम रिकामे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी करीत आहेत. विघ्नेशच्या अकाली आणि अनपेक्षित जाण्याने त्याच्या कुटुंबासह संपूर्ण रामवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे आणि परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.