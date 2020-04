ते गेले खाडीवर कालवे काढण्यासाठी अन् घडला अला प्रसंग....

रत्नागिरी : तालुक्यातील सांडेलावगण-कासारी ग्रुप ग्रामपंचायत विभागातील खाडीवर कालवे काढण्यासाठी गेलेल्या चाफेरी गावचे दोघे खाडीत बुडाले. पाण्याचा अंदाज न आल्याने खाडीमध्ये ओहोटीच्या प्रवाहात वाहत जाऊन ते बेपत्ता झाले. त्यापैकी एकाचा बुडून मृत्यू झाला असून त्याचा मृतदेह सापडला आहे. तर दुसरा बेपत्ता असून त्याचा शोध सुरु आहे. ही घटना आज सकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. सांडेलावगण गावचे ग्रामस्थ नरेश पाष्टे हे मासेमारी करत असताना त्यांच्या ही बाब लक्षात आली. बुडणारे दोघेही बचावासाठी आडाओरडा करत होते. तेव्हा त्या दिशेने होडी वळवली मात्र त्यांना वाचविण्याच्यादृष्टीने काही प्रयत्न करता आले नाही. काही अंतरावर त्यांना एक मृतदेह सापडला. त्यांनी तो मृतदेह ओढून आपल्या होडीत घेतला व पोलिसांना फोन करून याबाबतची माहिती दिली. हेही वाचा- तरुण मुलाच्या हत्येचे दुःख सहन करीत आईवडील झाले कोरोन्टाईन... मृत झालेल्या व्यक्तींचे नाव संतोष पिंपळे आहे. तर बेपत्ता झालेल्या दुसर्‍या व्यक्तीचे नाव संजय गुरव आहे. दुसरा अजूनही बेपत्ता असल्याने त्याचा शोध सुरू आहे. सांडेलावगण-कासारी गावचे ग्रामस्थ, पोलिस यंत्रणेची शोधमोहीम सुरु आहे. चाफेरी गावावर या घटनेमुळे शोककळा पसरली आहे. या घटनेमुळे आजूबाजूच्या गावामध्येही हळहळ व्यक्त केली जात आहे .पुढील तपास जयगड पोलिस ठाणे व खंडाळा पोलिस करीत आहेत.

